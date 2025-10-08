Hafta sonu hangi sınavlar var? 11-12 Ekim ÖSYM sınav takvimi

Ekim ayının ikinci haftası itibarıyla hafta sonu sınav olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Adaylar, 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde ÖSYM veya MEB tarafından herhangi bir sınav yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Güncel ÖSYM sınav takvimi ve MEB sınav uygulama takvimi verilerine göre bu hafta sonu hangi sınavların uygulanacağı belli oldu. İşte 11-12 Ekim 2025 hafta sonu gerçekleştirilecek sınavların detayları...
HAFTA SONU SINAV VAR MI, HANGİ SINAVLAR VAR?
🗓 11 Ekim 2025 Cumartesi Yapılacak Sınavlar
- Sınav Saati: 13.45
- 2025-EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
- 2025-STS Eczacılık (Eczacılık Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı)
- 📅 Sonuç Açıklanma Tarihi: 4 Kasım 2025
🗓 12 Ekim 2025 Pazar Yapılacak Sınavlar
- Sınav Saati: 10.15
- 2025-DUS 2. Dönem (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
- 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem (Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı)
- 📅 Sonuç Açıklanma Tarihi: 6 Kasım 2025