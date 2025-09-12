KPSS 2025 Alan Bilgisi bu hafta sonu mu? KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın en önemli aşamalarından biri olan Alan Bilgisi oturum tarihleri merak ediliyor. Adaylar, "KPSS 2025 Alan Bilgisi bu hafta sonu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 2025 KPSS ne zaman?
KPSS 2025 Alan Bilgisi bu hafta sonu mu?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında düzenlenen 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları, 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları
Alan Bilgisi 1. Oturumu: 13 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş yapabilecek, sınav ise 10.15'te başlayacak.
Alan Bilgisi 2. Oturumu: Aynı gün öğleden sonra gerçekleşecek. Adayların sınav salonlarına girişi için son saat 14.30, sınav başlangıç saati ise 14.45 olacak.
Alan Bilgisi 3. Oturumu: 14 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra salona alınmayacak ve sınav 10.15'te başlayacak.