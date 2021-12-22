KPSS-2021/2 tercihleri başladı mı? KPSS-2021/2 merkezi atama tercih kılavuzu branş ve kadro dağılımı...

KPSS-2021/2 tercihleri başladı mı? KPSS-2021/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır? KPSS-2021/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS-2021/2 branş ve kadro dağılımı nasıl? soruları gündemde yer alıyor. ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. Adayların beklediği tercih tarihleri belli oldu. Diğer tüm detaylara da son dakika duyurusunda yer veren ÖSYM müjdeli haberi verdi. İşte KPSS-2021/2 merkezi atama tercih kılavuzu branş ve kadro dağılımı...

KPSS 2021 2 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Adaylar, tercihlerini 22 - 29 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar tercih yapabilmek için 25 TL ödeme yapmak durumundadır. Aşağıdaki anlaşmalı bankalara, ATM'lere ödeme yapabilirsiniz;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Bunların yanı sıra ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilirsiniz.

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar için tıklayınız

TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar için tıklayınız

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar için tıklayınız

Özel koşullar için tıklayınız

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı

Dilekçe