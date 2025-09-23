İYÖS sınav giriş belgesi sorgulama 2025: İdari Yargı Ön Sınavı ne zaman, saat kaçta?

İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) için geri sayım başladı. İİBF, SBF, İktisat, Maliye alanlarından mezun olan adaylar arasında idari yargı hakimliği mesleğini hedefleyen kişilerin gireceği sınav, Eylül ayında gerçekleşecek. İşte güncel ÖSYM takvimi...

(AA)

ÖSYM'de yer alan bilgilendirme metni şöyle;

DUYURU

(13 Ağustos 2024)

2024-HMGS ile İYÖS: Başvuruların Alınması

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e başvurular, 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-HMGS ile 2024-İYÖS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KILAVUZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ