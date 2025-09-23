SON DAKİKA
e-YDS 2025/10 sınavı ne zaman, saat kaçta?

e-YDS 2025/10 sınavına kısa bir süre kala adaylar sınav uygulama tarihini ve diğer detayları araştırıyor. e-YDS 2025/10 İngilizce alanında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Peki e-YDS 2025/10 sınavı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 14:47
ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2025/10 (İngilizce) için geri sayım başladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde uygulanacak sınavın tarihi ve saati adaylar tarafından merak ediliyor. İşte sınava ilişkin detaylar...

e-YDS 2025/10 (İngilizce) sınavı ne zaman?

e-YDS 2025/10 İngilizce alanında 27 Eylül 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM'de yer alan bilgilendirme metni ise şöyle;

DUYURU

(10 Eylül 2025)

e-YDS 2025/10 (İngilizce): Başvuruların Alınması

e-YDS 2025/10 İngilizce alanında 27 Eylül 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava başvurular, 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 10 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 4376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2025 e-YDS Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2025 e-YDS) Kılavuzu

e-YDS 2025/10 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 27.09.2025 (aynı gün) adayların erişimine sunulacaktır.

