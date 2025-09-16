İBB BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 | İBB burs başvurusu ne zaman, başladı mı? Üniversite İBB bursu ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencileri, "2025-2026 İBB burs başvuru takvimi" konusunu takip ediyor. İBB burs başvurusu başladı mı? Üniversite İBB bursu ne kadar, başvurular nasıl yapılır? soruları sık sık araştırılıyor. İşte başvuru ekranı…
İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencileri, "2025-2026 İBB burs başvuru takvimi" konusunu takip ediyor. İBB burs başvurusu başladı mı? Üniversite İBB bursu ne kadar, başvurular nasıl yapılır? soruları sık sık araştırılıyor. İşte başvuru ekranı…
İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00'da başlayacak. Başvurular, belirtilen tarih ve saatin ardından online olarak alınmaya başlanacak.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?
2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin öğrenciye kişi başı 15 bin TL burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı için resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI
◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
◾Öğrencinin veya ailesinin (veya anne-baba vefat etmişse yakınının) İstanbul'da ikamet etmesi,
◾Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
◾Eğitimine normal öğrenim süresi içinde devam ediyor olmak,
◾Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu olmak,
◾Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması,
◾Maddi desteğe ihtiyaç duymak.
BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER
◾Açık öğretim öğrencileri,
◾Yurt dışında eğitim gören öğrenciler,
◾Ücretli değişim programlarında yer alanlar,
◾Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaş üstü, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaş üstü olanlar.
GEREKLİ BELGELER
◾Sabıka kaydı olmadığına dair belge,
◾Güncel öğrenci belgesi,
◾Transkript belgesi,
◾Vakıf/özel üniversitede okuyanlar için %100 burslu olduğunu gösteren belge,
◾Ailenin maddi durumunu kanıtlayan belgeler (gelir belgesi, maaş bordrosu vb.),
◾Varsa öğrencinin veya aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,
◾Okuyan kardeşleri gösteren belgeler,
◾Yurtta veya kirada kaldığını gösteren belge,
◾Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.