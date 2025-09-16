İBB BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 | İBB burs başvurusu ne zaman, başladı mı? Üniversite İBB bursu ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

◾Öğrencinin veya ailesinin (veya anne-baba vefat etmişse yakınının) İstanbul'da ikamet etmesi,

◾Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

◾Eğitimine normal öğrenim süresi içinde devam ediyor olmak,

◾Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu olmak,

◾Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması,

◾Maddi desteğe ihtiyaç duymak.