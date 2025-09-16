SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

İBB BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 | İBB burs başvurusu ne zaman, başladı mı? Üniversite İBB bursu ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine ekonomik destek sağlamak amacıyla “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” programını başlattı. Öğrenciler, “İBB burs başvuru ne zaman, başladı mı?” sorularına yanıt arıyor. Peki Üniversite İBB bursu ne kadar, başvurular nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru süreci…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Eylül 2025 , 12:52
İBB BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 | İBB burs başvurusu ne zaman, başladı mı? Üniversite İBB bursu ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencileri, "2025-2026 İBB burs başvuru takvimi" konusunu takip ediyor. İBB burs başvurusu başladı mı? Üniversite İBB bursu ne kadar, başvurular nasıl yapılır? soruları sık sık araştırılıyor. İşte başvuru ekranı…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00'da başlayacak. Başvurular, belirtilen tarih ve saatin ardından online olarak alınmaya başlanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?
2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin öğrenciye kişi başı 15 bin TL burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı için resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

◾Öğrencinin veya ailesinin (veya anne-baba vefat etmişse yakınının) İstanbul'da ikamet etmesi,

◾Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

◾Eğitimine normal öğrenim süresi içinde devam ediyor olmak,

◾Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu olmak,

◾Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması,

◾Maddi desteğe ihtiyaç duymak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

◾Açık öğretim öğrencileri,

◾Yurt dışında eğitim gören öğrenciler,

◾Ücretli değişim programlarında yer alanlar,

◾Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaş üstü, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaş üstü olanlar.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

GEREKLİ BELGELER

◾Sabıka kaydı olmadığına dair belge,

◾Güncel öğrenci belgesi,

◾Transkript belgesi,

◾Vakıf/özel üniversitede okuyanlar için %100 burslu olduğunu gösteren belge,

◾Ailenin maddi durumunu kanıtlayan belgeler (gelir belgesi, maaş bordrosu vb.),

◾Varsa öğrencinin veya aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

◾Okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

◾Yurtta veya kirada kaldığını gösteren belge,

◾Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Arz-ı Mev’ud’a İslam Birliği tokadı! Ankara’nın Suriye’den Libya’ya KKTC’den Akdeniz’e felç edici hamleleri: İsrail’i Türkiye’nin gazabından ABD kurtaramaz
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 14 şüpheli gözaltına alındı
Borsa İstanbul
İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı! Netanyahu’nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri’nden ilk açıklama
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB’deki yolsuzlukta ’VIP Yakup’ itirafları! İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan’dan Katar’da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo’dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal Olağan yolları kovalıyor! 21 Eylül’de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP’li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ’da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail’e 25 maddelik sert tepki
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ’a ev hapsi
Başkan Erdoğan’dan Katar’da tarihi açıklama: İsrail’i durduracak güce sahibiz | Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız mesajı
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama