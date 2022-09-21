Eğitimde yeni dönem: 1600 köy okulu yeniden açıldı

Köy okullarını yeniden açan Milli Eğitim Bakanlığı, her köy okulunda halk eğitimi kursu da açıyor. Özellikle, köylerde yeniden canlanan tarım ve hayvancılık alanında vatandaşların bilgilerini güncellemeleri ve yeni teknikleri öğrenmeleri için bu alanda kurslara ağırlık veriliyor.
1600 KÖY OKULU YENİDEN AÇILDI
SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer köylerde yapılan eğitim çalışmalarını şöyle özetledi:
2022-2023 eğitim-öğretim yılının başladığı 12 Eylül tarihine kadar bin 500 köy okulunu açabilmeyi hedef olarak koymuştuk. Yeni açılımımız tüm illerimizde büyük teveccüh gördü.
Hedefimize ulaştığımız gibi önemli oranda da hedefi aştık. Bin 600'ncü köy yaşam merkezimizi 13 Eylül tarihinde Zonguldak'ın Devrek İlçesi Mekekler köyünde açtık. 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 bin köy okulunu açacağız.
20 BİN MİNİK ANAOKULUYLA TANIŞTI
Bin 800 köyde 20 bine yakın yavrumuz ilk kez anasınıflarına kavuştular. Böylece, okul öncesi eğitim seferberliğimizi köylerimize de yaygınlaştırabilme imkânı bulduk.