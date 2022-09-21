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    • Eğitim
    • 21.09.2022 08:49
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    • 21.09.2022 09:00
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    Eğitimde yeni dönem: 1600 köy okulu yeniden açıldı

    Milli Eğitim Bakanlığı eğitim seferberliğiyle uzun süredir unutulan köy okullarını yeniden açtı. Köy ilkokullarının yanında, anaokulları da kuran bakanlık eğitimde yerel düzeyde yeni dönemin kapısını açtı. Bakanlığın hedefinde köyde yaşayan yetişkinler de var. Bu amaçla, her köy okulunda halk eğitimi kursu açılıyor.

    1600 köy okulu yeniden açıldı

    Köy okullarını yeniden açan Milli Eğitim Bakanlığı, her köy okulunda halk eğitimi kursu da açıyor. Özellikle, köylerde yeniden canlanan tarım ve hayvancılık alanında vatandaşların bilgilerini güncellemeleri ve yeni teknikleri öğrenmeleri için bu alanda kurslara ağırlık veriliyor.

    1600 KÖY OKULU YENİDEN AÇILDI
    SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer köylerde yapılan eğitim çalışmalarını şöyle özetledi:
    2022-2023 eğitim-öğretim yılının başladığı 12 Eylül tarihine kadar bin 500 köy okulunu açabilmeyi hedef olarak koymuştuk. Yeni açılımımız tüm illerimizde büyük teveccüh gördü.

    Hedefimize ulaştığımız gibi önemli oranda da hedefi aştık. Bin 600'ncü köy yaşam merkezimizi 13 Eylül tarihinde Zonguldak'ın Devrek İlçesi Mekekler köyünde açtık. 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 bin köy okulunu açacağız.

    20 BİN MİNİK ANAOKULUYLA TANIŞTI
    Bin 800 köyde 20 bine yakın yavrumuz ilk kez anasınıflarına kavuştular. Böylece, okul öncesi eğitim seferberliğimizi köylerimize de yaygınlaştırabilme imkânı bulduk.

        HER KÖY YAŞAM MERKEZİNE HALK EĞİTİM
        Halk eğitim merkezleri üzerinden her ay bir milyon vatandaşa ulaşıyoruz. Köy yaşam merkezleri ile artık köydeki vatandaşlarımıza da ulaşabilme imkânı bulduk. Böylece, özellikle köyde tarım ve hayvancılık alanında üretimde yeni tekniklerin tanıtılması ve mevcut bilgilerin güncellenmesini sağlayabileceğiz.

        3 BİNİN ÜZERİNDE FARKLI KURS
        Verilecek eğitimler sadece bu alanlarla sınırlı kalmayacak. Vatandaşlarımız 3 binin üzerindeki farklı kurslardan istedikleri eğitimleri alabilecekler. Ve böylece ilk kez köylerimizde bir ailenin çocuğundan yetişkinine kadar tüm bireylerini köy yaşam merkezi çatısı altında toplayabileceğiz.

        AİLE OKULU KÖYLERE ULAŞACAK
        MEB, Emine Erdoğan'ın himayesinde Ağustos ayında 81 ilde halk eğitim merkezleri üzerinden ilk kez 'Aile Okulu' projesi başlattı. Proje kapsamında açılan bu kurslarda aile bireylerine aile değerleri, aile içi iletişim, kültürel değerler, çevre bilinci, çocukların madde ve davranışsal bağımlılıkları gibi çok farklı konularda 44 saatlik eğitimler veriliyor.

        HEDEF 1 MİLYON VATANDAŞ
        Bu projeyi köy yaşam merkezleri üzerinden köylere de ulaştıracağız. Bu projeyi gerçekten çok önemsiyoruz. Pilot uygulamada çok olumlu dönüşler aldık ve şimdi 81 ile yaygınlaştırdık. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin ailemiz bu eğitimlerden faydalandılar.

            Yılsonuna kadar 1 milyon vatandaşımıza ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Köy yaşam merkezleri ile bu projeden artık köylerdeki vatandaşlarımız da yararlanabilecekler.

            ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
            MEB, köy yaşam merkezlerinde özellikle kadınların üretim kapasitesini desteklemeyi hedefliyor. Bakan Özer bu amaçla, kadın kooperatifleri ile köy yaşam merkezlerinin entegrasyonu yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

            Bakan Özer şunları söyledi: Bu amaçla, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile işbirliği kapsamını genişletme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu çalışmalar bitecek. Böylece, köy yaşam merkezleri etrafında bir üretim ekosistemi oluşturabilme imkânımız olacak. Bunu başardığımızda artık köy yaşam merkezleri çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek

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