Çocuğum hangi okula gidecek 2023? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? E-Devlet adrese dayalı okul sorgulama ekranı!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK 2023?

Geçtiğimiz yıl 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın e-okul sisteminden yapılmıştı.

Gözler şimdi yeni eğitim öğretim yılında. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri kapsamında gerçekleştirilirken, okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

E-DEVLET ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN