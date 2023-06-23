Çocuğum hangi okula gidecek 2023? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? E-Devlet adrese dayalı okul sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin yayımlanması bekleniyor. Ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları her yıl MERNİS üzerinden otomatik olarak yapılabiliyor. Peki Çocuğum hangi okula gidecek 2023? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak?
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK 2023?
Geçtiğimiz yıl 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın e-okul sisteminden yapılmıştı.
Gözler şimdi yeni eğitim öğretim yılında. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri kapsamında gerçekleştirilirken, okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
E-DEVLET ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okul kayıtları ve yeni eğitim öğretim yılı takvimi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak bu yıl okulların 11 Eylül'de açılması bekleniyor. Resmi takvim yayımlandığında Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.