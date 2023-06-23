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    • Eğitim
    • 23.06.2023 20:36
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    • 23.06.2023 20:37
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    Çocuğum hangi okula gidecek 2023? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? E-Devlet adrese dayalı okul sorgulama ekranı!

    Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. MEB henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlamadı. Bu nedenle okulların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Peki Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte e-Devlet adrese dayalı okul sorgulama ekranı!

    Çocuğum hangi okula gidecek 2023?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin yayımlanması bekleniyor. Ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları her yıl MERNİS üzerinden otomatik olarak yapılabiliyor. Peki Çocuğum hangi okula gidecek 2023? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

    ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK 2023?

    Geçtiğimiz yıl 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın e-okul sisteminden yapılmıştı.

    Gözler şimdi yeni eğitim öğretim yılında. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri kapsamında gerçekleştirilirken, okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

    E-DEVLET ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

    OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Okul kayıtları ve yeni eğitim öğretim yılı takvimi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak bu yıl okulların 11 Eylül'de açılması bekleniyor. Resmi takvim yayımlandığında Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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    Haberler Eğitim Çocuğum hangi okula gidecek 2023? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? E-Devlet adrese dayalı okul sorgulama ekranı!
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