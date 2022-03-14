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    • Eğitim
    • 14.03.2022 08:51
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    • 14.03.2022 09:14
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    Bugün ders var mı? 14 Mart Pazartesi Hatay, Konya, Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu'da okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu

    14 Mart 2022 Pazartesi günü için MEB'e bağlı pek çok ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yoğun kar yağışı uyarısı sonrası tedbir amacıyla bir çok ilde okulların tatil edilmesine karar verildi. Tatil duyuruları her ilin Valiliği tarafından yapıldı. Bu kapsamda hangi illerde yarın okulların kapalı olduğu merak edilmeye başladnı. Peki 14 Mart Pazartesi Hatay, Konya, Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu'da okullar tatil mi? işte son dakika Valilik duyuruları...

    14 Mart Pazartesi Hatay, Konya, Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu’da okullar tatil mi?

    Son dakika haberine göre o illerde okullar tatil edildi. İnternet arama motorlarında yarın okul var mı, 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi şeklindeki sorular yoğun olarak sorgulanıyor. Valiliklerden art arda 'kar tatili' açıklamaları geldi. Peki 14 Mart Pazartesi Hatay, Konya, Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu'da okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller sıralı tam liste...

    YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

    14 Mart Pazartesi günü Hatay, Konya, Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu'da okullar tatil edildi.

    14 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER SIRALI TAM LİSTE

    BİTLİS

    Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

    RİZE

    Rize Valiliği kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

    Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

    HATAY

    Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

    Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

        ORDU

        Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik"

        Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

        KASTAMONU

        Kastamonu'nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        DİYARBAKIR

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

        Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

        ADIYAMAN

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla taşıma merkezli okullar tatil edildi.

        Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.

        TRABZON

        Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

        MALATYA

        Malatya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir." denildi

            GAZİANTEP

            GAZİANTEP'te sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.
            Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, yaptığı paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

            AĞRI

            Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

            Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

            Bu kapsamda Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.

            Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

            KONYA

            Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

            İlçe hıfzıssıhha kurullarınca, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

            MUŞ

            Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

            Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

            Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 14 Mart Pazartesi il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

            Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

            MARDİN

            Mardin'in 5 ilçesinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

            İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

            Öte yandan, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle valilik koordinasyonunda, Karayolları, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

            SAMSUN

            Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

            İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

            Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352 linkinden ulaşılabilecek.
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            Haberler Eğitim Bugün ders var mı? 14 Mart Pazartesi Hatay, Konya, Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu'da okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu
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