AUZEF mezuniyete üç ders sınavı soru cevap anahtarı 2025 || İstanbul Üniversitesi mezuniyete üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen mezuniyete üç ders sınavı ile büyük bir heyecan yaşadı. Mezuniyet için son adımı temsil eden bu sınav binlerce adayın eğitim hayatını doğrudan etkilemesi nedeniyle yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi :21 Eylül 2025 , 14:48
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı soru cevap anahtarı 2025 || İstanbul Üniversitesi mezuniyete üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim gören öğrenciler, mezuniyet için yalnızca üç derse kalan öğrencilerin katıldığı "mezuniyete üç ders sınavı" ile akademik yolculuklarını tamamlamaya hazırlanıyor.

Mezuniyete Üç Ders Sınav Soruları ve Cevapları Yayınlandı mı?

Sınava katılan öğrenciler tarafından en çok merak edilen konuların başında sınav soruları ve cevap anahtarları geliyor. 2025 yılı için yapılan sınavın ardından sorular ve cevapları henüz yayınlanmadı.

Öğrenciler sınav sorularına ve cevap anahtarına AUZEF'in resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden veya AUZEF Sınav Sistemi üzerinden giriş yaparak ulaşabilecek.

Bu platformlar üzerinden sınavla ilgili resmi ve güncel bilgilere erişmek mümkün olacak.

AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AUZEF mezuniyete üç ders sınav sonuçları için kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Yönetim, sonuçları belirlenen tarihte resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.

Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte mezuniyet işlemlerini tamamlayabilecek ve akademik kariyerlerini bir adım daha ileri taşıyabilecek. Sonuç tarihi netleştiği anda AUZEF'in duyuruları ve öğrencilere iletilen bildirimler üzerinden takip edilebilecek.

