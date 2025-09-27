PODCAST CANLI YAYIN

Açık Öğretim Lisesi’nde 2025-2026 dönemi için kayıt ve kayıt yenileme süresi Ekim'in ilk haftası sona eriyor. Ücret ve ders seçimleri için son gün yaklaşırken öğrenciler kayıt adımlarını ve ücret detaylarını araştırıyor. Peki AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? 2025 Açık Öğretim Lisesi kayıt ücreti ve sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Kimler Kayıt Yenileyebilir?

AÖL'de öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş veya beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AÖL Kayıt Ücreti Ne Kadar?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler 400 TL ödeme yapacak.

Ders seçimleri de yine 3 Ekim'e kadar MEB'in resmi internet adresi üzerinden tamamlanabilecek.

AÖL Sınav Takvimi Nasıl?

Birinci Dönem Yazılı Sınavları: 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde, basılı evrakla okullarda yapılacak.

AÖL e- SINAV NE ZAMAN?

e-Sınavlar: 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

