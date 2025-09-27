AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? 2025 Açık Öğretim Lisesi kayıt ücreti ve sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

(Anadolu Ajansı) Kimler Kayıt Yenileyebilir? AÖL'de öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş veya beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.