AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? 2025 Açık Öğretim Lisesi kayıt ücreti ve sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek.
Kimler Kayıt Yenileyebilir?
AÖL'de öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş veya beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
AÖL Kayıt Ücreti Ne Kadar?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler 400 TL ödeme yapacak.
Ders seçimleri de yine 3 Ekim'e kadar MEB'in resmi internet adresi üzerinden tamamlanabilecek.