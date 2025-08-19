AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi 2025 | Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavları, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü tek oturum şeklinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, her ders için 20 soruluk testleri yanıtladı ve ders başına 30 dakikalık süreye tabi tutuldu. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv) Sınav Formatı ve Katılım Bilgileri AÖF yaz okuluna katılan öğrenciler, yoğun bir yaz dönemi eğitiminin ardından sınav salonlarında ter döktü. Sınavlar tek oturumda yapılırken, her dersin sınavı 20 sorudan oluştu ve öğrencilere ders başına 30 dakika süre verildi.