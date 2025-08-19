SON DAKİKA
AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi 2025 | Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri yaz okulu sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. 2025 yılı Yaz Okulu sınavlarının ardından öğrenciler, sınav performanslarını görmek ve eksiklerini değerlendirmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025 , 14:41
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavları, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü tek oturum şeklinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, her ders için 20 soruluk testleri yanıtladı ve ders başına 30 dakikalık süreye tabi tutuldu. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Sınav Formatı ve Katılım Bilgileri

AÖF yaz okuluna katılan öğrenciler, yoğun bir yaz dönemi eğitiminin ardından sınav salonlarında ter döktü. Sınavlar tek oturumda yapılırken, her dersin sınavı 20 sorudan oluştu ve öğrencilere ders başına 30 dakika süre verildi.

Bu düzenleme, öğrencilerin hem bilgilerini ölçmelerine hem de zamana karşı dikkatli bir şekilde hareket etmelerine olanak tanıdı.

AÖF Yaz Okulu Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi, geçmiş uygulamalar ışığında yaz okulu sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren ortalama 10 ila 15 iş günü içinde açıklıyor. Buna göre, 16 Ağustos'ta yapılan sınavların sonuçlarının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

Sonuçları Sorgulamanın Yolları

Öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına iki ana yöntemle erişebilecek:

Resmi Web Sitesi Üzerinden: AÖF otomasyonu üzerinden aof.anadolu.edu.tr veya aosogrenci.anadolu.edu.tr adresleri kullanılarak sonuçlar görüntülenebilir.

e-Devlet Kapısı Üzerinden: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sınav sonuçları anında görülebilir.

