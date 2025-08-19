AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi 2025 | Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

(Takvim Foto Arşiv)
AÖF Yaz Okulu Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi, geçmiş uygulamalar ışığında yaz okulu sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren ortalama 10 ila 15 iş günü içinde açıklıyor. Buna göre, 16 Ağustos'ta yapılan sınavların sonuçlarının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Sonuçları Sorgulamanın Yolları
Öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına iki ana yöntemle erişebilecek:
Resmi Web Sitesi Üzerinden: AÖF otomasyonu üzerinden aof.anadolu.edu.tr veya aosogrenci.anadolu.edu.tr adresleri kullanılarak sonuçlar görüntülenebilir.
e-Devlet Kapısı Üzerinden: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sınav sonuçları anında görülebilir.