Açık Öğretim Lise kayıt TAKVİMİ 2. DÖNEM 2023! AÖL yeni kayıt ve kayıt YENİLEME ücreti! AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. 1. dönem sınavları online olarak yapıldı. Gözler bu kez 2. dönem kayıt takvimine çevrildi. Peki AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt tarihleri henüz duyurulmadı. MEB'in yeni çalışma takvimi yayımlanır yayımlanmaz haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.
Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.
KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?
A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler
T.C. Kimlik No Beyanı,
Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,
Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).
B-Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar
T.C. Kimlik No Beyanı,
Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf
Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)
Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).