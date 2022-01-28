7 Şubat'ta okullar açılacak mı? 15 tatil (yarıyıl tatili) uzayacak mı? 2. dönem yüz yüze eğitim olacak mı? MEB Mahmut Özer ilk kez açıkladı

Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."

2. DÖNEM YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Vaka sayılarındaki artışın ardından okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine yönelik söylentilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 yılı mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan eğitimin devam ettirilmesi önemlidir, ancak yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır.

Eylül ayının başından itibaren okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama il çapında kapanma düşünmüyoruz." demişti.