7 Şubat'ta okullar açılacak mı? 15 tatil (yarıyıl tatili) uzayacak mı? 2. dönem yüz yüze eğitim olacak mı? MEB Mahmut Özer ilk kez açıkladı

21 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Tatil süreci devam ederken ' Yarıyıl tatil uzayacak' iddiası gündeme geldi. Öğrenci ve veliler konuya ilişkin Mahmut Özer'in açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki 7 Şubat'ta okullar açılacak mı? 15 tatil (yarıyıl tatili) uzayacak mı? 2. dönem yüz yüze eğitim olacak mı? İşte 2022 MEB takvimi ve Bakan Özer'in yeni açıklamaları...
7 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
2022 MEB takvimine göre sömestr tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona eriyor. 2. dönem de 7 Şubat Pazartesi günü başlıyor.
15 TATİL UZAYACAK MI?
Sömestr, yarıyıl tatili ya da 15 tatil... 3'ü de aynı tatil. Ancak kimi 1. dönemin sona ermesi anlamına gelen sömestr tatilini kullanırken kimi yarıyıl tatilini kimi de 15 tatili kullanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer " 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız." ifadelerini kullandı. Buna göre 15 tatil uzatılmayacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
İstanbul'un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi.
Bakan Özer şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var.
Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."
2. DÖNEM YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Vaka sayılarındaki artışın ardından okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine yönelik söylentilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 yılı mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan eğitimin devam ettirilmesi önemlidir, ancak yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır.
Eylül ayının başından itibaren okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama il çapında kapanma düşünmüyoruz." demişti.