KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sorgulama e-Devlet! ÖSYM yedek ne demek?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül itibariyle başladı. Bir çok öğrenci eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmak istiyor. 2021 yılında KYK yurt başvuruları tamamlandı sonuçlar da açıklandı. Yedekte olan öğrencilerden sırasıyla boş olan yataklara yerleştirme yapılacak. 1. yedek sonuçları 20 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Sıra şimdi 2. yedeklerde... Peki KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM yedek ne demek? İşte KYK yurt yedek sorgulama e-Devlet....
KYK 2. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirmeler 20 Eylül'de yapıldı. İkinci yedek yerleştirmeler de bugün yani 23 Eylül'de yapılacak. Üçüncü yedek yerleştirme sonuçları ise 27 Eylül'de açıklanacak. Sonraki yedek yerleştirmeler de önümüzdeki haftalarda her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
KYK YURT YEDEK SORGULAMA E-DEVLET EKRANI
ÖSYM YURT YEDEK NE DEMEK?
KYK yurtlarında kalacak öğrenciler ilk yurt başvuru sonuçları açıklandığında belli olur. Ancak yıl içerisinde bir çok öğrenci yurttan ayrılır, bu nedenle de boş olan yataklara yedeklerden öğrenciler yerleştirilir.
2021 KYK ÜCRETLERİ
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533
İLK KAYIT ÜCRETİ HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.