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    • Eğitim
    • 23.09.2021 06:31
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    • 23.09.2021 06:38
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    KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sorgulama e-Devlet! ÖSYM yedek ne demek?

    KYK 1. yurt yedek sonuçlarının açıklanmasıyla gözler 2. yedek sonuçlarına çevrildi. Faklı bir şehirde üniversite okuyan öğrenciler devlete ait KYK yurtlarında barınabilmek için başvurularını yaptı. Sonuçlar açıklandığında yedekte olduğunu öğrenen öğrenciler ÖSYM yedek ne demek? sorusunu sorgulamaya başladı. Yedek yazan öğrenciler belirli tarihlerde boş yataklara yedek sırasına göre alınacak. Peki KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sorgulama e-Devlet!

    takvim.com.tr
    Gülistan Başköy
    KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı?

    Üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül itibariyle başladı. Bir çok öğrenci eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmak istiyor. 2021 yılında KYK yurt başvuruları tamamlandı sonuçlar da açıklandı. Yedekte olan öğrencilerden sırasıyla boş olan yataklara yerleştirme yapılacak. 1. yedek sonuçları 20 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Sıra şimdi 2. yedeklerde... Peki KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM yedek ne demek? İşte KYK yurt yedek sorgulama e-Devlet....

    KYK 2. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirmeler 20 Eylül'de yapıldı. İkinci yedek yerleştirmeler de bugün yani 23 Eylül'de yapılacak. Üçüncü yedek yerleştirme sonuçları ise 27 Eylül'de açıklanacak. Sonraki yedek yerleştirmeler de önümüzdeki haftalarda her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

    KYK YURT YEDEK SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

    ÖSYM YURT YEDEK NE DEMEK?

    KYK yurtlarında kalacak öğrenciler ilk yurt başvuru sonuçları açıklandığında belli olur. Ancak yıl içerisinde bir çok öğrenci yurttan ayrılır, bu nedenle de boş olan yataklara yedeklerden öğrenciler yerleştirilir.

    2021 KYK ÜCRETLERİ

    1. TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ : 230
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

    2. TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 250
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

    3.TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 290
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

    4.TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 325
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

    5.TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 360
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

    6 TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 390
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

    İLK KAYIT ÜCRETİ HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?

    Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

    Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

    İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

        YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

        Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

        Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

        Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 2020 yılında Ekim ayı içerisinde alınan KYK burs ve kredi başvurularının 2021 yılı içinde de yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.

        KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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        Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama
        Haberler Eğitim KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sorgulama e-Devlet! ÖSYM yedek ne demek?
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