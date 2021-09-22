KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sorgulama e-Devlet! ÖSYM yedek ne demek?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül itibariyle başladı. Bir çok öğrenci eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmak istiyor. 2021 yılında KYK yurt başvuruları tamamlandı sonuçlar da açıklandı. Yedekte olan öğrencilerden sırasıyla boş olan yataklara yerleştirme yapılacak. 1. yedek sonuçları 20 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Sıra şimdi 2. yedeklerde... Peki KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM yedek ne demek? İşte KYK yurt yedek sorgulama e-Devlet....

KYK 2. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirmeler 20 Eylül'de yapıldı. İkinci yedek yerleştirmeler de bugün yani 23 Eylül'de yapılacak. Üçüncü yedek yerleştirme sonuçları ise 27 Eylül'de açıklanacak. Sonraki yedek yerleştirmeler de önümüzdeki haftalarda her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT YEDEK SORGULAMA E-DEVLET EKRANI