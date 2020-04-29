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    • Eğitim
    • 29.04.2020 16:27
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    • 29.04.2020 16:41
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    : 'ten “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” ile ücretsiz

    haberi... : Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz bir verilmesi kararlaştırılmıştır.

    YÖK'ten ücretsiz internet

    Uzaktan eğitime destek için 6 GB ücretsiz verilecek.

    'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Sevgili Öğrencilerimiz,

    Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

    Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

    Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.

    Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.

    Haberler Eğitim Son dakika: YÖK'ten “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” ile ücretsiz internet
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