Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörlerinden birini kullanan cep telefonu abonesine 1 GB ücretsiz internet verilecek. Peki Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 1 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleriyle videokonferansla yaptığı görüşme sonrası alınan kararları açıklarken tüm vatandaşlara hediye 1 GB vereceklerini duyurdu.
ÜCRETSİZ 1 GB İNTERNET NASIL ALINIR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleriyle videokonferansla yaptığı görüşme sonrası alınan kararları açıklarken tüm vatandaşlara hediye 1 GB vereceklerini duyurdu.
Karaismailoğlu, "Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik.
Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla tüm operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine vatandaşımızın her birine ramazan ayında 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu. 1 GB internet hediyesinin alınması için vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasının gerekli olup olmadığı ise belirtilmedi. Bu konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
81 MİLYON MOBİL KULLANICI VAR
Mobil abone sayısının 2020 itibariyle yaklaşık 81 milyona ulaştığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri ile gördük ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip olmuş durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine karşın altyapımızda hiçbir aksama yaşanmadı" dedi. Bilişim ve elektronik haberleşme sektörünün uzun süredir Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline geldiğine değinen Bakan Karaismailoğlu, sektörün her geçen gün gücüne güç kattığını söyledi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AYDA 15 GB
Karaismailoğlu, Kovid-19 sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da bildirdi.
Söz konusu kampanyaların önemli miktarda artırıldığını dile getiren Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini anlattı.
Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." dedi.