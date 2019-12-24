Mersin'de bugün okullar tatil mi? Mersin Valisi Ali İhsan Su açıkladı! (24 Aralık Salı)

Mersin'de bugün okullar tatil mi? 24 Aralık 2019 Mersin'de okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için hava durumu uyarıları devam ediyor. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından sosyal medyada okulların tatil olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Mersin Valisi ise konu ile ilgili iddialara açıklık getirdi. Peki, Mersin'de bugün okullar tatil mi? Mersin'de okullar tatil edildi mi? İşte cevaplar...

MERSİN'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor."

MERSİN'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.