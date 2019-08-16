2019-2020 eğitim öğretim dönemine az bir zaman kala üniversite kayıt dönemi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler arama motorlarında Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılır? Kayıt için gerekli evraklar nelerdir İşte kayıt sürecine dair bilinmesi gerekenler... Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
E-kayıt 2019-2020 üniversiteye online kayıt nasıl yapılır gerekli evraklar belgeler nelerdir turkiye.gov.tr adresinde
E-kayıt - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt süreci başladı. e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. E-online kayıt belgeleri ve detayları haberimizde paylaştık.
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