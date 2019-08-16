2019-2020 eğitim öğretim dönemine az bir zaman kala üniversite kayıt dönemi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler arama motorlarında Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılır? Kayıt için gerekli evraklar nelerdir İşte kayıt sürecine dair bilinmesi gerekenler... Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?