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  • 22.07.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 16:42

? 2019 başlayacak?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, ? 2019 başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz gün YKS sonuçları açıklanmış ardından tercih kılavuzu ile birlikte tercih dönemi takvimi belli olmuştu. Öğrenciler 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Şimdi ise sıra tercih işlemlerinde. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

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