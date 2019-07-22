YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz gün YKS sonuçları açıklanmış ardından tercih kılavuzu ile birlikte tercih dönemi takvimi belli olmuştu. Öğrenciler 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Şimdi ise sıra tercih işlemlerinde. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.