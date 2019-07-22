YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları konusunda araştırmaları arttı. Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tercih dönemi hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. YÖK Atlas tercih ekranının nasıl kullanıldığı da merak konusu. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor? İşte YKS tercih dönemine dair merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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