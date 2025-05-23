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Rusya ve Ukrayna İstanbul'da anlaşmıştı! Esir takasında son durumu Trump duyurdu

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmaları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının tamamlandığını duyurdu. Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası yeni tamamlandı. Yakında yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi???" ifadelerini kullanırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ikinci müzakere sinyali verdi.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 13:01 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 14:57
Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Esir takasında son durumu Trump duyurdu

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İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.

İstanbul'da düzenlenen TürkiyeABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı. (AA)İstanbul'da düzenlenen TürkiyeABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı. (AA)

İSİMLER BEKLENİYOR
Ukrayna yönetiminin, Rus tarafının verdiği, takasla geri almak istediği kişiler listesi üzerindeki incelemeleri devam ediyor. Rusya da aynı şekilde Ukrayna'dan gelecek 1000 kişinin ismini bekliyor.

İstanbul barış görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın (solda) başkanlığında başladı. ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio (sağda) yer aldı. (AA)İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın (solda) başkanlığında başladı. ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio (sağda) yer aldı. (AA)

Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının tamamlandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump (AA)ABD Başkanı Donald Trump (AA)

"BÜYÜK ESİR TAKASI TAMAMLANDI"
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da kararlaştırılan esir takası sürecine ilişkin, "Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek." ifadelerini kullandı.

Trump, Truth Social platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek." diyen Trump, Rusya ve Ukrayna'yı müzakereler dolayısıyla tebrik etti.

Trump, esir takasının daha geniş çaplı gelişmelere vesile olabileceğini işaret etti.

İstanbul barış müzakerelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.

MOSKOVA'DAN İKİNCİ TUR MÜZAKERE SİNYALİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna kriziyle ilgili muhtıra üzerindeki çalışmalarının ileri bir aşamaya ulaştığını ve Kiev ile kesinlikle ikinci tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İHARusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İHA

Lavrov "Evet, hepimiz görüşmelerden yanayız. Evet, ikinci tur olacak. Onlar [Ukrayna yetkilileri] bunu doğruladılar. Bu kendi başına olumlu bir gelişmedir. Çalışma [bir muhtıra] üzerinde] devam ediyor. Ukrayna hakkında bir şey bilmiyorum ama çalışmalarımız ileri bir aşamaya ulaştı ve muhtırayı her durumda Ukraynalılara teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dünyanın gözünü İstanbula çevirdi Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinden esir takası çıktı! Barış için her türlü çabayı göstereceğizDünyanın gözünü İstanbula çevirdi Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinden esir takası çıktı! Barış için her türlü çabayı göstereceğiz

İSTANBUL'DA 1000 ESİR ANLAŞMASI

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından taraflar 1000 esirlik büyük takas konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

İstanbul Barış Müzakereleri, AAİstanbul Barış Müzakereleri, AA

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Umerov, "Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy ise, "Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Taraftarların tekrar bir araya gelmek konusunda anlaştığını bildiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz." demişti.

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