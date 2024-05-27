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2. dönem başarılı, başarısız karne görüşü ilkokul, ortaokul, lise! ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2024! 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf karne görüşleri!

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi sona eriyor ve öğrenciler heyecanla karne gününü bekliyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler, öğrencilerin karnelerinde yer alacak olan görüşleri titizlikle belirliyorlar. İşte, öğretmenlerin öğrencilere yönelik karne görüşleri ve örnekleri...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 14:35 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 14:35
2. dönem başarılı, başarısız karne görüşü ilkokul, ortaokul, lise! ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2024! 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf karne görüşleri!

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Öğrenciler için heyecanla beklenen karne gününe sayılı günler kala, öğretmenler karnelerin üzerine özenle seçtikleri görüşleri yazmaya hazırlanıyorlar. İkinci dönemin son günleri dolayısıyla okul koridorları karne heyecanıyla dolup taşarken, öğrenciler dönemin yorgunluğunu atmak için sabırsızlanıyorlar. İşte, öğretmenlerin öğrencilere yönelik karne görüşleri ve örnekleri...

2024 YAZ TATİLİ BAŞLIYOR: KARNE TARİHİ VE OKUL AÇILIŞI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler heyecanla bekledikleri karnelerine kavuşacaklar. Karneler, 14 Haziran 2024 tarihinde öğrencilere dağıtılacak.

Karnelerini alan öğrenciler, yaz tatilinin keyfini çıkarmak için hazırlıklara başlayacaklar. Yaz tatili süresince dinlenme ve eğlence dolu bir dönem geçirecek olan öğrenciler, 9 Eylül 2024 tarihine kadar tatilin tadını çıkaracaklar.

Öğretmenlerin, öğrencilere karne döneminde verdikleri geri bildirimler, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İşte 2024 öğretmen karne görüş örnekleri, öğrencilerin performanslarına göre farklı kategorilere ayrılmış şekilde...

Başarılı Öğrenciler İçin Örnek Karne Görüşleri

"Derslerde gösterdiğin üstün performans ve azim gerçekten takdire şayan. Başarılarının artarak devamını dilerim."
"Sınıf içindeki liderliğin ve arkadaşlarına örnek oluşun, seni farklı kılan özellikler arasında. Bu özelliklerini gelecek dönemlerde de görmek bizleri mutlu eder."

"Gösterdiğin çaba ve gayret, senin ne kadar başarılı ve odaklanmış bir öğrenci olduğunu gösteriyor. Bu başarılarını sürdürmene ve daha da ileriye taşımana inanıyorum."



Gelişim Göstermesi Gereken Öğrenciler İçin Örnek Karne Görüşleri

"Derslere olan ilgini ve katılımını artırarak çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum. Özellikle dikkatini toplama ve konsantrasyonunu artırma konusunda çalışmalısın."

"Ödevlerine daha fazla zaman ayırman ve ders dışı etkinliklerde daha aktif olman senin akademik başarını direkt etkileyebilir. Zaman yönetimi konusunda daha dikkatli olmalısın."

"Akademik potansiyeline ulaşman için daha fazla çaba göstermelisin. Planlı çalışma ve düzenli ders çalışma alışkanlıkları edinmen gerekiyor."



Özel Övgüyü Hak Eden Öğrenciler İçin Örnek Karne Görüşleri

"Zorlu anlarda gösterdiğin direnç ve azim, senin karakterinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu özelliklerinle gurur duyuyoruz."

"Her zaman soruların ve merakın ile derslere renk katıyorsun. Öğrenmeye olan bu açık yürekliliğin ve istekliliğin, sana sınırsız başarılar getirecektir."
"Sadece akademik başarılarınla değil, aynı zamanda empati ve yardımseverliğinle de örnek bir öğrencisin. Bu değerli özelliklerini gelecek dönemlerde de görmek bizleri mutlu edecektir."



Zorluklarla Mücadele Eden Öğrenciler İçin Örnek Karne Görüşleri

"Derslerde bazen zorlandığını görüyoruz ancak pes etmemen ve mücadele etmen, senin ne kadar güçlü bir birey olduğunu gösteriyor. Bu azimle her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin."

"Öğrenme sürecinde karşılaştığın zorluklar karşısında zaman zaman yılmış olabilirsin, ancak her zaman destek olmaya hazırız. Yeni dönemde daha iyi olacağına inancımız tam."

"Akademik zorluklarla başa çıkarken gösterdiğin çaba takdire şayan. Kendine olan inancını koru ve her zaman daha iyisini yapabileceğini unutma."
Bu örnekler, öğretmenlerin öğrencilerine daha kişisel ve motive edici geri bildirimler sağlamalarına yardımcı olabilir. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve başarılarına uygun dikkatli mesajlar, öğrencilerin özgüvenini ve motivasyonunu artırabilir.

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