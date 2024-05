2. dönem başarılı, başarısız karne görüşü ilkokul, ortaokul, lise! ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2024! 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf karne görüşleri!

Zorluklarla Mücadele Eden Öğrenciler İçin Örnek Karne Görüşleri

"Derslerde bazen zorlandığını görüyoruz ancak pes etmemen ve mücadele etmen, senin ne kadar güçlü bir birey olduğunu gösteriyor. Bu azimle her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin."



"Öğrenme sürecinde karşılaştığın zorluklar karşısında zaman zaman yılmış olabilirsin, ancak her zaman destek olmaya hazırız. Yeni dönemde daha iyi olacağına inancımız tam."



"Akademik zorluklarla başa çıkarken gösterdiğin çaba takdire şayan. Kendine olan inancını koru ve her zaman daha iyisini yapabileceğini unutma."

Bu örnekler, öğretmenlerin öğrencilerine daha kişisel ve motive edici geri bildirimler sağlamalarına yardımcı olabilir. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve başarılarına uygun dikkatli mesajlar, öğrencilerin özgüvenini ve motivasyonunu artırabilir.