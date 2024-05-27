2. dönem başarılı, başarısız karne görüşü ilkokul, ortaokul, lise! ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2024! 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf karne görüşleri!

Öğrenciler için heyecanla beklenen karne gününe sayılı günler kala, öğretmenler karnelerin üzerine özenle seçtikleri görüşleri yazmaya hazırlanıyorlar. İkinci dönemin son günleri dolayısıyla okul koridorları karne heyecanıyla dolup taşarken, öğrenciler dönemin yorgunluğunu atmak için sabırsızlanıyorlar. İşte, öğretmenlerin öğrencilere yönelik karne görüşleri ve örnekleri...
2024 YAZ TATİLİ BAŞLIYOR: KARNE TARİHİ VE OKUL AÇILIŞI BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler heyecanla bekledikleri karnelerine kavuşacaklar. Karneler, 14 Haziran 2024 tarihinde öğrencilere dağıtılacak.
Karnelerini alan öğrenciler, yaz tatilinin keyfini çıkarmak için hazırlıklara başlayacaklar. Yaz tatili süresince dinlenme ve eğlence dolu bir dönem geçirecek olan öğrenciler, 9 Eylül 2024 tarihine kadar tatilin tadını çıkaracaklar.
Öğretmenlerin, öğrencilere karne döneminde verdikleri geri bildirimler, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İşte 2024 öğretmen karne görüş örnekleri, öğrencilerin performanslarına göre farklı kategorilere ayrılmış şekilde...