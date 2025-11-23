YouTuber Brandon Buckingham yoğun bakıma kaldırıldı!

1.2 milyon takipçili YouTuber ve sokak röportajlarıyla tanınan fenomen Brandon Buckingham'dan hayranlarını endişelendiren haber geldi. 30 yaşındaki içerik üreticisi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Fenomen, "Kalbim duruyor" diye mesaj da attı.

