PODCAST CANLI YAYIN

Yeni Zelanda'yı sarsan olay: Depodaki bavullardan dehşet çıktı! Anneye ömür boyu hapis

Yeni Zelanda'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İki çocuğunu öldürüp cesetlerini yıllarca depoda saklayan anne, mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Zelanda'yı sarsan olay: Depodaki bavullardan dehşet çıktı! Anneye ömür boyu hapis

Yeni Zelanda'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı. Auckland Yüksek Mahkemesi dehşet veren bir aile cinayetinde kararını verdi.

ÇOCUKLARINI VAHŞİCE KATLETTİ

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 43 yaşındaki Hakyung Lee, 2018 yılında 8 yaşındaki Yuna Jo ve 6 yaşındaki Minu Jo'yu reçeteli ilaç vererek aşırı dozla öldürdü ve çocuklarının cesetlerini iki bavula koyarak ve bir depolama tesisine bıraktı.

Çocukları öldürüp cesetlerini bavulda saklayan anneye müebbet hapis cezası verildiÇocukları öldürüp cesetlerini bavulda saklayan anneye müebbet hapis cezası verildi

CİNAYET KİRASINI ÖDEMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Cinayet, Lee'nin depolama ünitesinin kirasını ödeyememesi üzerine 2022 yılında ortaya çıktı. Bavulların içeriği açık artırmayla alıcıya satıldı.

Alıcılar bavulları evlerine götürdüklerinde çocukların kalıntılarını bulundu.

Çocuklar tamamen giyinik ve çok katlı plastik torbalara ayrı ayrı sarılı halde bulundu.

KATİL ANNE İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yeni Zelanda vatandaşı olan Lee, çocuklarını öldürdüğü düşünülen dönemin hemen ardından 2018'de Güney Kore'ye seyahat ederek adını değiştirdi ve yaşamını orada sürdürdü. Bu süreçte arkadaşları ve ailesiyle tüm temasını kesti.

Lee, Güney Kore'de bir hastanede ruh sağlığı tedavisi görürken annesi tarafından bulundu. Eylül 2022'de tutuklandı ve Yeni Zelanda'ya iade edildi.

Katil annenin çocuklarını öldürdükten sonra adını değiştirdiği ortaya çıktıKatil annenin çocuklarını öldürdükten sonra adını değiştirdiği ortaya çıktı

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme sürecinde Lee'nin avukatları, müvekkillerinin depresyon ve eşinin ölümü nedeniyle akıl sağlığının bozulduğunu savundu. Ancak Yargıç Geoffrey Venning, Lee'nin eylemlerinin planlı ve hesaplı olduğunu belirtti.

Lee, adını değiştirdi, bavulları aldı, eşyalarını depoladı ve Güney Kore'ye kaçtı. Tüm bu eylemler, cinayetlerin önceden planlandığını gösterdi.

Duruşmada, Lee'nin annesi Choon Ja Lee ve kayınbiraderi ailelerinin yaşadığı yıkıcı etkileri paylaştı. Büyük anne, kızının zamanında bir danışmana götürülmemesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Yargıç Venning, Lee'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, şartlı tahliye için en az 17 yıl hapis yatması gerektiğini söyledi.

Başlangıçta 22 yıl olarak belirlenen ceza, Lee'nin izolasyonu ve cezaevindeki zorluklar dikkate alınarak 5 yıl indirildi.

Katil anne ömür boyu hapis cezası aldıKatil anne ömür boyu hapis cezası aldı

"KASITLI VE HESAPLI CİNAYET"

Lee'nin duruşmada başını öne eğerek, uzun saçlarıyla yüzünü gizlemesi dikkat çekti. Mahkeme, cinayetlerin "kasıtlı ve hesaplı" olduğunu ve Lee'nin ahlaki olarak doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini vurguladı.

Bu dava, Yeni Zelanda'da aile içi şiddet ve çocuk cinayetleri konusundaki hassasiyetleri bir kez daha gündeme getirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
İdefix
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
İsrail'in endişesi KAAN: "Biz pes ettik Ankara sonuna kadar götürecek!"
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!