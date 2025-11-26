Yeni Zelanda'yı sarsan olay: Depodaki bavullardan dehşet çıktı! Anneye ömür boyu hapis

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 43 yaşındaki Hakyung Lee, 2018 yılında 8 yaşındaki Yuna Jo ve 6 yaşındaki Minu Jo'yu reçeteli ilaç vererek aşırı dozla öldürdü ve çocuklarının cesetlerini iki bavula koyarak ve bir depolama tesisine bıraktı.

Yeni Zelanda 'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı. Auckland Yüksek Mahkemesi dehşet veren bir aile cinayetinde kararını verdi.

Çocuklar tamamen giyinik ve çok katlı plastik torbalara ayrı ayrı sarılı halde bulundu.

KATİL ANNE İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yeni Zelanda vatandaşı olan Lee, çocuklarını öldürdüğü düşünülen dönemin hemen ardından 2018'de Güney Kore'ye seyahat ederek adını değiştirdi ve yaşamını orada sürdürdü. Bu süreçte arkadaşları ve ailesiyle tüm temasını kesti.

Lee, Güney Kore'de bir hastanede ruh sağlığı tedavisi görürken annesi tarafından bulundu. Eylül 2022'de tutuklandı ve Yeni Zelanda'ya iade edildi.