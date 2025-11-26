Yeni Zelanda'yı sarsan olay: Depodaki bavullardan dehşet çıktı! Anneye ömür boyu hapis
Yeni Zelanda'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İki çocuğunu öldürüp cesetlerini yıllarca depoda saklayan anne, mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı. Auckland Yüksek Mahkemesi dehşet veren bir aile cinayetinde kararını verdi.
ÇOCUKLARINI VAHŞİCE KATLETTİ
Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 43 yaşındaki Hakyung Lee, 2018 yılında 8 yaşındaki Yuna Jo ve 6 yaşındaki Minu Jo'yu reçeteli ilaç vererek aşırı dozla öldürdü ve çocuklarının cesetlerini iki bavula koyarak ve bir depolama tesisine bıraktı.
CİNAYET KİRASINI ÖDEMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI
Cinayet, Lee'nin depolama ünitesinin kirasını ödeyememesi üzerine 2022 yılında ortaya çıktı. Bavulların içeriği açık artırmayla alıcıya satıldı.
Alıcılar bavulları evlerine götürdüklerinde çocukların kalıntılarını bulundu.
Çocuklar tamamen giyinik ve çok katlı plastik torbalara ayrı ayrı sarılı halde bulundu.
KATİL ANNE İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Yeni Zelanda vatandaşı olan Lee, çocuklarını öldürdüğü düşünülen dönemin hemen ardından 2018'de Güney Kore'ye seyahat ederek adını değiştirdi ve yaşamını orada sürdürdü. Bu süreçte arkadaşları ve ailesiyle tüm temasını kesti.
Lee, Güney Kore'de bir hastanede ruh sağlığı tedavisi görürken annesi tarafından bulundu. Eylül 2022'de tutuklandı ve Yeni Zelanda'ya iade edildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme sürecinde Lee'nin avukatları, müvekkillerinin depresyon ve eşinin ölümü nedeniyle akıl sağlığının bozulduğunu savundu. Ancak Yargıç Geoffrey Venning, Lee'nin eylemlerinin planlı ve hesaplı olduğunu belirtti.
Lee, adını değiştirdi, bavulları aldı, eşyalarını depoladı ve Güney Kore'ye kaçtı. Tüm bu eylemler, cinayetlerin önceden planlandığını gösterdi.
Duruşmada, Lee'nin annesi Choon Ja Lee ve kayınbiraderi ailelerinin yaşadığı yıkıcı etkileri paylaştı. Büyük anne, kızının zamanında bir danışmana götürülmemesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.
Yargıç Venning, Lee'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, şartlı tahliye için en az 17 yıl hapis yatması gerektiğini söyledi.
Başlangıçta 22 yıl olarak belirlenen ceza, Lee'nin izolasyonu ve cezaevindeki zorluklar dikkate alınarak 5 yıl indirildi.
"KASITLI VE HESAPLI CİNAYET"
Lee'nin duruşmada başını öne eğerek, uzun saçlarıyla yüzünü gizlemesi dikkat çekti. Mahkeme, cinayetlerin "kasıtlı ve hesaplı" olduğunu ve Lee'nin ahlaki olarak doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini vurguladı.
Bu dava, Yeni Zelanda'da aile içi şiddet ve çocuk cinayetleri konusundaki hassasiyetleri bir kez daha gündeme getirdi.