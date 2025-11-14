PODCAST CANLI YAYIN

Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?

Rus paralı asker grubu Wagner’in eski bir savaşçısı “Yaga” ortalığı karıştıran bir iddia ortaya attı. Moskova’da düşen jette öldüğü açıklanan Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in aslında hayatta olduğunu ve Afrika’da Rusya adına operasyon yürüttüğünü öne sürdü. Peki Prigojin yaşıyor mu? İşte Wagner liderinin uçak kazasına dair detaylar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?

İki yıldan uzun bir süre önce Moskova'nın kuzeyindeki Tver Oblastı'da jetinin düşmesi ile hayatını kaybeden Wagner lideri Yevgeni Prigojin hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü.

Wagner özel askeri şirketinde çalışan ve "Yaga" lakaplı eski bir savaşçı, sansasyonel bir iddiada bulundu.

Prigojin, Takvim Fotoğraf ArşiviPrigojin, Takvim Fotoğraf Arşivi

PRİGOJİN YAŞIYOR MU?

Yaga, 2023 yılında Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiği bildirilen Yevgeni Prigojin'in aslında hayatta olduğunu ve şu anda Afrika'da Rusya adına faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Eski Wagner savaşçısı, Prigojin'in yerel ortaklarla ilişkilerini sürdürmeye ve Moskova'nın bölgedeki varlığıyla ilgili sorunları çözmeye devam ettiğini söyledi.

Prigojin'in öldüğü uçak kazası, Takvim Fotoğraf ArşiviPrigojin'in öldüğü uçak kazası, Takvim Fotoğraf Arşivi

23 Ağustos 2023'te Prigozhin'in özel uçağı düşmüştü. Fakat Prigojin daha önce de defalarca öldüğüne dair sahte ihbarlarla gündem olduğu biliniyor.

Wagner isyanı ve Prigojin'in ölümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in paralı asker grubu Haziran 2023'te Putin'e karşı ayaklanmıştı. "Rus ordusu Ukraynalılar yerine bizi vuruyor" diye Prigojin cuma gecesi yaptığı açıklamanın ardından askerleriyle birlikte Moskova'ya doğru harekete geçmişti. Bu girişimin bir darbe değil, adalet arayışı olduğunu söyleyen Prigojin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi ise sert olmuştu. Prijojin başarısız isyandan birkaç ay sonra Eylül 2023'te hayatını kaybetti.

Prigojin'in uçağındaki buzdolabı, Takvim Fotoğraf ArşiviPrigojin'in uçağındaki buzdolabı, Takvim Fotoğraf Arşivi

BUZDOLABINDA BOMBA İDDİASI

Prigojin'in ölümünün ardından uçağı düşmeden birkaç saat önce gizlice görüntü çekildiği ortaya çıkmıştı. Büyük bir güvenlik ihlalinin göstergesi olarak servis edilen gizli görüntülerde uçağa nereden geldiği belli olmayan bir turbo buzdolabı yerleştirildiği görülmüş ve bomba olabileceği düşünülmüştü.

Prigojin’in uçağında korkunç detay! Bu görüntüler kazadan önce gizlice çekildi: Nereden geldiği bilinmeyen buzdolabı tüyler ürperttiPrigojin’in uçağında korkunç detay! Bu görüntüler kazadan önce gizlice çekildi: Nereden geldiği bilinmeyen buzdolabı tüyler ürpertti
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
Türk Telekom
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Anne-oğlun sır ölümünde flaş gelişme: Eski enişteye elektronik kelepçe!
Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 alçaklığına tepki: Gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz
Filistin Devleti’ne giden yol! ABD BMGK’ya taslak sunacak: O ülkelerden itiraz
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Başkan Erdoğan Şehit İlhan Ongan'ın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Evli mutlu 2 çocuklu! Arka Sokaklar’ın Pınar'ı son haliyle gündem oldu