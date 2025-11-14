Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?

İki yıldan uzun bir süre önce Moskova'nın kuzeyindeki Tver Oblastı'da jetinin düşmesi ile hayatını kaybeden Wagner lideri Yevgeni Prigojin hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü.
Wagner özel askeri şirketinde çalışan ve "Yaga" lakaplı eski bir savaşçı, sansasyonel bir iddiada bulundu.
PRİGOJİN YAŞIYOR MU?
Yaga, 2023 yılında Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiği bildirilen Yevgeni Prigojin'in aslında hayatta olduğunu ve şu anda Afrika'da Rusya adına faaliyet gösterdiğini iddia etti.
Eski Wagner savaşçısı, Prigojin'in yerel ortaklarla ilişkilerini sürdürmeye ve Moskova'nın bölgedeki varlığıyla ilgili sorunları çözmeye devam ettiğini söyledi.
23 Ağustos 2023'te Prigozhin'in özel uçağı düşmüştü. Fakat Prigojin daha önce de defalarca öldüğüne dair sahte ihbarlarla gündem olduğu biliniyor.
Wagner isyanı ve Prigojin'in ölümü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in paralı asker grubu Haziran 2023'te Putin'e karşı ayaklanmıştı. "Rus ordusu Ukraynalılar yerine bizi vuruyor" diye Prigojin cuma gecesi yaptığı açıklamanın ardından askerleriyle birlikte Moskova'ya doğru harekete geçmişti. Bu girişimin bir darbe değil, adalet arayışı olduğunu söyleyen Prigojin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi ise sert olmuştu. Prijojin başarısız isyandan birkaç ay sonra Eylül 2023'te hayatını kaybetti.