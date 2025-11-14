Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?

Prigojin'in öldüğü uçak kazası, Takvim Fotoğraf Arşivi

23 Ağustos 2023'te Prigozhin'in özel uçağı düşmüştü. Fakat Prigojin daha önce de defalarca öldüğüne dair sahte ihbarlarla gündem olduğu biliniyor.

Wagner isyanı ve Prigojin'in ölümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in paralı asker grubu Haziran 2023'te Putin'e karşı ayaklanmıştı. "Rus ordusu Ukraynalılar yerine bizi vuruyor" diye Prigojin cuma gecesi yaptığı açıklamanın ardından askerleriyle birlikte Moskova'ya doğru harekete geçmişti. Bu girişimin bir darbe değil, adalet arayışı olduğunu söyleyen Prigojin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi ise sert olmuştu. Prijojin başarısız isyandan birkaç ay sonra Eylül 2023'te hayatını kaybetti.