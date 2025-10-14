PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı

Gazze'de iki yıllık "cehennemi" bitiren ateşkes anlaşması, Mısır'daki Barış Zirvesi'nde imzalandı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır ve Katar liderlerinin niyet beyanını imzaladığı zirve sonrası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan kritik bir açıklama geldi. Starmer, bu tarihi anlaşmanın Trump'ın barış planı olduğunu, ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde uygulandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

MISIR'DA GAZZE ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 20 liderin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'da 'Barış Zirvesi' düzenlendi.

Zirvede, Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Al-Sani Gazze için niyet beyanını imzaladı.

"ERDOĞAN SAYESİNDE UYGULANDI"

Dün gerçekleşen zirve sonrası bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda yapılan Orta Doğu başlıklı oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yaşanan iki yılı "cehennem" olarak niteleyen Starmer, "Neredeyse tüm Gazzeliler bir aile yakınını kaybetti. Neredeyse 20 bin çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Barış anlaşması imzalansa dahi ölümlerin acısının geçmeyeceğini vurgulayan Starmer, "Daha fazla yardımın daha hızlı şekilde Gazze'ye girmesine ihtiyaç var. Hala gıda, hijyen, tıbbi bakım ve barınak ihtiyacı bulunuyor. Her ne kadar dün atılan imzalar tarihi de olsa şu an önemli olan anlaşma şartlarını en hızlı şekilde uygulamaktır." diye konuştu.

Starmer, Gazze'deki insani ihtiyaçlar için yaptıkları maddi desteğe de işaret ederek, "Bunlardan hiçbiri Başkan Trump olmasaydı mümkün olmazdı. Bu, onun barış anlaşması. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde uygulandı. Biz de müttefiklerimizle birlikte İngiltere'nin bu çabalara tam desteğini ilettik." değerlendirmesini yaptı.

