Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı

Başkan Erdoğan, ʺŞarm el Şeyh Anlaşmasıʺnın imza törenine katıldı. (AA)

Barış anlaşması imzalansa dahi ölümlerin acısının geçmeyeceğini vurgulayan Starmer, "Daha fazla yardımın daha hızlı şekilde Gazze'ye girmesine ihtiyaç var. Hala gıda, hijyen, tıbbi bakım ve barınak ihtiyacı bulunuyor. Her ne kadar dün atılan imzalar tarihi de olsa şu an önemli olan anlaşma şartlarını en hızlı şekilde uygulamaktır." diye konuştu.

Starmer, Gazze'deki insani ihtiyaçlar için yaptıkları maddi desteğe de işaret ederek, "Bunlardan hiçbiri Başkan Trump olmasaydı mümkün olmazdı. Bu, onun barış anlaşması. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde uygulandı. Biz de müttefiklerimizle birlikte İngiltere'nin bu çabalara tam desteğini ilettik." değerlendirmesini yaptı.