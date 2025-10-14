Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girdi.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
MISIR'DA GAZZE ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 20 liderin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'da 'Barış Zirvesi' düzenlendi.
Zirvede, Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Al-Sani Gazze için niyet beyanını imzaladı.
"ERDOĞAN SAYESİNDE UYGULANDI"
Dün gerçekleşen zirve sonrası bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda yapılan Orta Doğu başlıklı oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Gazze'de yaşanan iki yılı "cehennem" olarak niteleyen Starmer, "Neredeyse tüm Gazzeliler bir aile yakınını kaybetti. Neredeyse 20 bin çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı.