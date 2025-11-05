Trump'ın gözü yüksek mahkemenin vereceği kararda! Tarifelerinin kaderi bugün belli olacak

ABD Yüksek Mahkemesi'nde bugün, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerini Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkilerini aşarak getirip getirmediğine ilişkin sözlü duruşma yapılacak. Göreve ikinci kez geldikten sonra ticaret politikasında tarifeleri kilit araç haline getiren Trump, bu yıl başında "fentanil ve göçmen krizini" gerekçe göstererek Kanada, Meksika ve Çin'e yeni gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. Trump, "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da, ticaret partnerlerine karşı "karşılıklılık esasına dayalı" tarifeleri duyurmuştu. Tüm ülkelere getirilen yüzde 10'luk temel gümrük vergisi 5 Nisan'da yürürlüğe girerken, küresel piyasalar bu adım sonrasında dalgalanmalar yaşamıştı. Ülkelere özel belirlenen ek tarifelerde ise ertelemelere gidilirken, Çin ve diğer büyük ticaret ortaklarıyla yürütülen görüşmeler uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlenmesinde etkili oldu. Temmuz sonunda imzalanan kararnameyle ABD, yaklaşık 70 ticaret partnerine yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Trump yönetimi, ayrıca "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için tehdit" oluşturduğunu savunduğu Brezilya'ya uygulanan vergiyi yüzde 10'dan 50'ye, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesi nedeniyle Hindistan'a yönelik vergiyi de yüzde 25'ten 50'ye yükseltti. Çelik, alüminyum, otomobil, bakır, kereste ve mobilya gibi sektörler de tarifeler kapsamına alındı. TARİFE GELİRLERİ DÜZENLİ OLARAK ARTTI Mali yılın son ayı olan eylül itibarıyla ABD'nin tarifelerden elde ettiği gelir toplamda 195 milyar dolara yaklaştı. Trump yönetiminin tarife politikalarının yürürlüğe girmeye başladığı şubat ayı itibarıyla ABD'nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirde düzenli artış yaşanması dikkati çekti. Şubat-eylül dönemini kapsayan 8 ayda gümrük vergilerinden ABD Hazinesinin kasasına yaklaşık 167 milyar dolar girdi. GÜMRÜK VERGİLERİ YARGIYA TAŞINDI Trump'ın ithal mallara uyguladığı vergiler, çeşitli özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetti. Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği vurgulandı ve söz konusu tarifelerin iptaline karar verildi. Trump, kararı "yanlış ve siyasi" olarak nitelendirerek, "ABD'ye bu kadar zarar verebilecek bir kararı nasıl alabiliyorlar? Bu tamamen 'Trump nefreti' olabilir mi?" ifadelerini kullandı. YÖNETİM İTİRAZ KARARA İTİRAZ ETTİ ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu. Ağustosta alınan kararda mahkeme, alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylarken, tarifelerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye başvuru süresi tanıdı.