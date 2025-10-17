Trump’ın CIA hamlesine Maduro’dan tepki: ABD Venezuela’da rejim değiştirmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucuyla mücadeleyi bahane ederek ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA) Venezuela'da operasyon yetkisi vermesinin ardından Venezuela'dan cevap geldi.
"ABD'NİN AMACI REJİM DEĞİŞİKLİĞİ"
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump hükümetinin, CIA'i Venezuela'ya rejim değişikliği amacıyla gönderdiğini söyledi.
Başkent Caracas'ta düzenlenen "Ulusal Aşçılar Kongresi" etkinliğinde konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye Venezuela'da operasyon yapma yetkisi vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
CIA'İN KURULUŞUNDAN BU YANA İLK
Maduro, Washington'un Venezuela'da "kaba ve açık şekilde" rejim değişikliği yapmaya çalıştığını belirterek, "CIA, Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi. CIA'in kurulduğu tarihten bu yana hiçbir hükümet, bu kuruma açıkça ülkeleri öldürme, devirmeye ya da yok etmeye yönelik talimat verdiğini söylememişti." dedi.
"CIA SON 26 YILDIR KOMPLO KURUYOR"
CIA'in son 26 yıldır Venezuela'ya karşı "komplo kurduğunu" öne süren Maduro, Latin Amerika'daki tüm darbelerin arkasında da bu istihbarat teşkilatının bulunduğunu iddia etti.