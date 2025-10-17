PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın CIA hamlesine Maduro’dan tepki: ABD Venezuela’da rejim değiştirmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın “uyuşturucuyla mücadele” gerekçesiyle CIA’ye Venezuela’da operasyon yetkisi vermesine tepki gösteren Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington’un asıl amacının rejim değişikliği olduğunu söyledi. CIA’in kuruluşundan bu yana hiçbir ABD hükümetinin bu kadar açık bir şekilde başka bir ülkeye saldırı izni vermediğini belirten Maduro, “CIA 26 yıldır Venezuela’ya karşı komplo kuruyor. Halkımızı korkutmak, bölmek ve moralini bozmak istiyorlar ama devrim ve ordu her zamankinden daha birleşik” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucuyla mücadeleyi bahane ederek ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA) Venezuela'da operasyon yetkisi vermesinin ardından Venezuela'dan cevap geldi.

"ABD'NİN AMACI REJİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump hükümetinin, CIA'i Venezuela'ya rejim değişikliği amacıyla gönderdiğini söyledi.

Başkent Caracas'ta düzenlenen "Ulusal Aşçılar Kongresi" etkinliğinde konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye Venezuela'da operasyon yapma yetkisi vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

CIA'İN KURULUŞUNDAN BU YANA İLK

Maduro, Washington'un Venezuela'da "kaba ve açık şekilde" rejim değişikliği yapmaya çalıştığını belirterek, "CIA, Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi. CIA'in kurulduğu tarihten bu yana hiçbir hükümet, bu kuruma açıkça ülkeleri öldürme, devirmeye ya da yok etmeye yönelik talimat verdiğini söylememişti." dedi.

"CIA SON 26 YILDIR KOMPLO KURUYOR"

CIA'in son 26 yıldır Venezuela'ya karşı "komplo kurduğunu" öne süren Maduro, Latin Amerika'daki tüm darbelerin arkasında da bu istihbarat teşkilatının bulunduğunu iddia etti.

Maduro, ABD'yi ülkede rejim değişikliği planları yapmakla suçlayarak, şöyle konuştu:

Tarihimizde ilk kez bir ABD hükümeti, başka bir ülkeye saldırmak için yetki ve emir verdiğini açıkça söylüyor. Onlar psikolojik savaşlarıyla halkı korkutmak, bölmek, moralini bozmak ve ülkemize zarar vermek istiyorlar. Ancak halkımız kararlılıkla birlik içinde duruyor. Entrikacılara, emperyalistlere ve onların tüm medya kuruluşlarına, internet sitelerine ve ajanslarına kötü bir haberim var: Devrimin siyasi ve askeri liderliği olarak, vatanımızı savunmak için hiç olmadığı kadar birleşmiş durumdayız.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede 6,2 milyon vatandaşın Ulusal Entegre Savunma Sistemi'nin bir parçası olarak görev yaptığını ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

"EMPERYALİSTLER ÜLKEMİZE DÖNÜP BAKMAZDI BİLE"

Maduro, ABD'nin kendi ülkesinde güvenliği sağlamaktansa başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunarak, "Eğer Venezuela petrol, gaz, altın, toprak ve su bakımından böylesine büyük bir zenginliğe sahip olmasaydı, emperyalistler ülkemize dönüp bakmazdı bile." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye, Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...

