Trump’ın CIA hamlesine Maduro’dan tepki: ABD Venezuela’da rejim değiştirmeye çalışıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede 6,2 milyon vatandaşın Ulusal Entegre Savunma Sistemi'nin bir parçası olarak görev yaptığını ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

"EMPERYALİSTLER ÜLKEMİZE DÖNÜP BAKMAZDI BİLE"

Maduro, ABD'nin kendi ülkesinde güvenliği sağlamaktansa başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunarak, "Eğer Venezuela petrol, gaz, altın, toprak ve su bakımından böylesine büyük bir zenginliğe sahip olmasaydı, emperyalistler ülkemize dönüp bakmazdı bile." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye, Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.