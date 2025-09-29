Trump'dan önemli duyuru! ABD dışında çekilecek filmlere yüzde 100 gümrük vergisi!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Amerika dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Turmp bugün yaptığı açıklamada, "Diğer ülkeler tarafından, tıpkı 'bir bebeğin şekerini' çalar gibi, ABD'den film yapımcılığı işimiz çalındı" dedi.

Trump açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Zayıf ve beceriksiz Kaliforniya Valisi ağır bir darbe aldı! Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için, ABD dışında çekilen tüm filmlere yüzde 100 Gümrük Vergisi uygulayacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşım (Takvim.com.tr)

TRUMP DAHA ÖNCEDEN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

ABD film endüstrisinin "çok hızlı bir şekilde gerilemesinden" endişe duyan Trump, 4 Mayıs'ta ABD dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 vergi uygulanacağını duyurmuştu.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.