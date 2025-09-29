PODCAST CANLI YAYIN

Trump'dan önemli duyuru! ABD dışında çekilecek filmlere yüzde 100 gümrük vergisi!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğlence sektörüne ilşikin önemli bir duyuru yaptı. Trumph, Amerika dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'dan önemli duyuru! ABD dışında çekilecek filmlere yüzde 100 gümrük vergisi!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Amerika dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Turmp bugün yaptığı açıklamada, "Diğer ülkeler tarafından, tıpkı 'bir bebeğin şekerini' çalar gibi, ABD'den film yapımcılığı işimiz çalındı" dedi.

Trump açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Zayıf ve beceriksiz Kaliforniya Valisi ağır bir darbe aldı! Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için, ABD dışında çekilen tüm filmlere yüzde 100 Gümrük Vergisi uygulayacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşım (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşım (Takvim.com.tr)

TRUMP DAHA ÖNCEDEN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

ABD film endüstrisinin "çok hızlı bir şekilde gerilemesinden" endişe duyan Trump, 4 Mayıs'ta ABD dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 vergi uygulanacağını duyurmuştu.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Netanyahu ve Trump görüşmesine saatler kala 21 maddelik Gazze planı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Türk Telekom
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu