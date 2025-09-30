Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap ediyor

ABD Başkanı Donald Trump bugün Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon'un en üst düzey general ve amiralleriyle olağanüstü bir toplantı düzenliyor.
Trump 800 generali neden topladı?
ASKERİ ÜSTE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde düzenlenen toplantı, Hegseth tarafından geçen hafta emredilmiş ve dünyanın dört bir yanındaki bazı üst düzey askeri yetkililerin kısa sürede binlerce mil uçmasını gerektirmişti.
SIRA DIŞI TALİMAT OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
The Washington Post'un bildirdiğine göre son derece sıra dışı bir talimat ve dünya çapında ordunun neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderilmişti. ABD basını talimatın ardından bugün olağanüstü bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
ABD gazetesi ayrıca bu hafta başlarında, olası bir hükümet kapanması ortamında ve Hegseth'in siyasi hamlelerinin, Savunma Bakanlığı'nın tarafsız bir kurum olarak statüsünü ortadan kaldıracağından korkan muhalifleri arasında derin bir endişe yarattığı bir dönemde yayımlandığına dikkat çekti.
Pentagon sözcüsü Sean Parnell, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askeri liderlerle görüşeceğini" doğruladı ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.