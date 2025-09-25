PODCAST CANLI YAYIN

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın

ABD’nin yeni tanımıyla “Savaş Bakanı” Pete Hegseth, ABD ordusunun yüzlerce general ve amiraline Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaları emri verdi. Konuya yakın kaynaklar daha önce hiç bu kadar çok general ve amirale böyle bir emir verilmediğini belirtirken güvenlik endişeleri patlak verdi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında çok sayıda lider ABD'deyken dikkat çeken bir emre imza attı.

"VIRGINIA'DAKİ ÜSTE TOPLANIN"

Hegseth, ABD ordusunun yüzlerce general ve amiraline, herhangi bir açıklama yapmadan ve kısa bir süre içinde Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaları emrini verdi.

ABD BASINI "SIRA DIŞI TALİMAT" DEDİ

The Washington Post'un bildirdiğine göre bu son derece sıra dışı bir talimat ve dünya çapında ordunun neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderildi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD gazetesi ayrıca bu hafta başlarında, olası bir hükümet kapanması ortamında ve Hegseth'in siyasi hamlelerinin, Savunma Bakanlığı'nın tarafsız bir kurum olarak statüsünü ortadan kaldıracağından korkan muhalifleri arasında derin bir endişe yarattığı bir dönemde yayımlandığına dikkat çekti.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askeri liderlerle görüşeceğini" doğruladı ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

TRUMP DAHİL Mİ?

Beyaz Saray'ın toplantıya dahil olup olmadığı veya Başkan Donald Trump'ın da orada olmayı planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin ve onlarca ülkede yaklaşık 800 general ve amirali bulunuyor. Konuya aşina kişilerin aktardığına göre Hegseth'in emri, tugay generali veya üzeri rütbeye sahip tüm kıdemli subaylar ya da onların Deniz Kuvvetleri'ndeki muadilleri için geçerli. Bu emir, komuta pozisyonunda görev yapanları ve onların en üst düzey astsubay danışmanlarını kapsıyor. Normalde bu subayların her biri, yüzlerce ya da binlerce er ve erbaşın sorumluluğunu üstleniyor.

AVRUPA, ORTA DOĞU, ASYA-PASİFİK…

Konuya yakın kaynaklar, Hegseth'in toplantısına, çatışma bölgelerindeki üst düzey komutanlar ve Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgesinde görevli üst düzey askeri liderlerin katılmasının beklendiğini söyledi.

Bir kopyasını gören bir kişiye göre, emirde "O-7'den O-10'a kadar olan rütbelerdeki tüm general subaylar ve general subay kıdemli danışmanlarının operasyonel kısıtlamalar dahilinde hazır bulunmaları emredildi" ifadesi yer alıyor. O-7'den O-10'a kadar olan rütbeler, ordunun tüm general ve amiraller için sınıflandırmasını ifade ediyor.

ENDİŞE YARATAN EMİR

The Post'a konuşanların hiçbiri, bir savunma bakanının ordudaki bu kadar çok general ve amirale bu şekilde toplanma emri verdiğini hatırlamıyordu. Bazıları, bunun güvenlik endişeleri yarattığını söyledi.

