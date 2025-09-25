ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın

ABD'nin ve onlarca ülkede yaklaşık 800 general ve amirali bulunuyor. Konuya aşina kişilerin aktardığına göre Hegseth'in emri, tugay generali veya üzeri rütbeye sahip tüm kıdemli subaylar ya da onların Deniz Kuvvetleri'ndeki muadilleri için geçerli. Bu emir, komuta pozisyonunda görev yapanları ve onların en üst düzey astsubay danışmanlarını kapsıyor. Normalde bu subayların her biri, yüzlerce ya da binlerce er ve erbaşın sorumluluğunu üstleniyor.

Beyaz Saray 'ın toplantıya dahil olup olmadığı veya Başkan Donald Trump 'ın da orada olmayı planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor.

Trump ve Hegseth, Reuters

AVRUPA, ORTA DOĞU, ASYA-PASİFİK…

Konuya yakın kaynaklar, Hegseth'in toplantısına, çatışma bölgelerindeki üst düzey komutanlar ve Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgesinde görevli üst düzey askeri liderlerin katılmasının beklendiğini söyledi.

Bir kopyasını gören bir kişiye göre, emirde "O-7'den O-10'a kadar olan rütbelerdeki tüm general subaylar ve general subay kıdemli danışmanlarının operasyonel kısıtlamalar dahilinde hazır bulunmaları emredildi" ifadesi yer alıyor. O-7'den O-10'a kadar olan rütbeler, ordunun tüm general ve amiraller için sınıflandırmasını ifade ediyor.

ENDİŞE YARATAN EMİR

The Post'a konuşanların hiçbiri, bir savunma bakanının ordudaki bu kadar çok general ve amirale bu şekilde toplanma emri verdiğini hatırlamıyordu. Bazıları, bunun güvenlik endişeleri yarattığını söyledi.