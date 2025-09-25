ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında çok sayıda lider ABD'deyken dikkat çeken bir emre imza attı.
"VIRGINIA'DAKİ ÜSTE TOPLANIN"
Hegseth, ABD ordusunun yüzlerce general ve amiraline, herhangi bir açıklama yapmadan ve kısa bir süre içinde Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaları emrini verdi.
ABD BASINI "SIRA DIŞI TALİMAT" DEDİ
The Washington Post'un bildirdiğine göre bu son derece sıra dışı bir talimat ve dünya çapında ordunun neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderildi.
ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
ABD gazetesi ayrıca bu hafta başlarında, olası bir hükümet kapanması ortamında ve Hegseth'in siyasi hamlelerinin, Savunma Bakanlığı'nın tarafsız bir kurum olarak statüsünü ortadan kaldıracağından korkan muhalifleri arasında derin bir endişe yarattığı bir dönemde yayımlandığına dikkat çekti.
Pentagon sözcüsü Sean Parnell, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askeri liderlerle görüşeceğini" doğruladı ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.