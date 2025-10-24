PODCAST CANLI YAYIN

Trump-Şi zirvesi öncesi ABD'den fitili ateşleyen hamle

ABD, Çin’in 2020’deki ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Washington'ın adımının önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yaplacak görüşme öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Trump-Şi zirvesi öncesi ABD'den fitili ateşleyen hamle

The New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in 2020'de imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle ticaret soruşturması açmaya hazırlandığını iddia etti.

Şi ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviŞi ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD FİTİLİ ATEŞLEDİ

NYT'nin konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Çin'in 2020'deki ticaret anlaşmasına uyumuna ilişkin soruşturma üzerinde çalıştığı yazıldı.

Haberde, Çin'in Trump'ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle başlatılacağı belirtilen soruşturmanın bugün duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Trump ve Şi, Takvim Fotoğraf ArşiviTrump ve Şi, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP-Şİ ZİRVESİ ÖNCESİ SORUŞTURMA

Soruşturmanın, ABD ve Çin arasında daha fazla gümrük vergisi ve gerginliğe yol açabileceği değerlendirmesine yer verilen haberde, bu adımın Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmesi öncesi geldiğine dikkat çekildi.

Haberde, bu tür soruşturmaların tamamlanmasının aylar alabileceği tahminine yer verilerek, 2022'de yayınlanan verilerin, Çin'in ABD uçakları, soya fasulyesi, enerji, hizmetler ve diğer ürünleri satın alma taahhütlerini yerine getirmediğini gösterdiği belirtildi.

Trump, Şi ile "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü belirterek, bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yinelemişti.

Trump ayrıca, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ile Şi Cinping haftaya Güney Kore’de bir araya gelecekTrump ile Şi Cinping haftaya Güney Kore’de bir araya gelecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖ'den talimat terörle irtibat
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
Vakıf Katılım
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 50 milyon dolarlık rüşvet skandalı ortaya çıktı: Belediye Başkan Yardımcısı tek tek anlattı!
D&R
Spor yazarları Fenerbahçe-Stuttgart maçını değerlendirdi
İdefix
Kıdem ve ihbar ödemesine Ocak ayı zammı! Ne kadar artacak? Nasıl değişecek? İşte detaylar...
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de soruya verilen cevap ünlü sunucuyu bile şaşırttı: Çok ilginç!
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı