Tacikistan'da Putin-Aliyev zirvesi! Bakü-Moskova krizinin ardından bir ilk: Kremlin'den "iyimseriz" mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bakü-Moskova hattındaki krizin ardından bugün Tacikistan’da bir araya gelecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Tacikistan’da Putin-Aliyev zirvesi! Bakü-Moskova krizinin ardından bir ilk: Kremlin’den “iyimseriz” mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Tacikistan'da bir araya gelecek.

KREMLİN'DEN "İYİMSERİZ" MESAJI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a göre, sorunlu konular da dahil olmak üzere ikili ilişkilerdeki tüm konuların, iki ülke liderlerinin görüşmesinde ele alınması bekleniyor.

Peskov, "İki cumhurbaşkanının bugün bir araya geleceği konusunda anlaşmaya varıldı. Bakalım sonuç ne olacak. Bu konuda iyimseriz. Cumhurbaşkanlarının mevcut ilişkileri ve mevcut sorunları ayrıntılı olarak görüşeceklerine inanıyoruz." dedi.

Putin ve Aliyev arasındaki önceki telefon görüşmesinin de olumlu ve yapıcı geçtiğini ve bu görüşme sırasında Duşanbe'de yapılacak görüşme konusunda mutabakata varıldığını da sözlerine ekledi.



BAKÜ-MOSKOVA HATTINDA KRİZ

Rusya'nın Grozni üzerinde vurduğu ve Kazakistan'a düşen Azal uçağının ardından iki ülke arasında kriz patlak vermişti. Temmuz ayında Azerbaycan'da Rus haber ajansı Sputnik'e baskın ve Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlı isimlere yapılan operasyonlar derken iş Rus okullarının kapatılmasına kadar varmıştı. Öyle ki Azerbaycan'da bir numaralı gündem Rusya'nın Bakü'yü vurma ihtimali haline gelmişti.



