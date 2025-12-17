Sydney’deki saldırganı müdahale eden Suriyeli Ahmed’e 105 ülkeden 2 milyon dolar bağış yapıldı

Avustralya'nın Sydney kentindeki silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı. Saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed'e toplanan bağış miktarı 2 milyon doları geçti. Yaralanan cesur yürek için toplanan yardımın 105 farklı ülkeden gönderildiği ortaya çıktı.

