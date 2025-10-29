Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor

RSF komutanı Ebu Lulu olduğu anlaşılan bir adam, gözaltına alınan ve yerde silahsız oturan on adamı öldürdü, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır

Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar RSF'nin bölgeye girmesinin ardından çekilen uydu görüntülerinde insan bedenlerinin boyutlarına uygun nesne kümelerinin yanı sıra yerde geniş kırmızı renk bozulmaları olduğunu ortaya çıkarmıştı. Salı günü bu yönde çok sayıda ihbar geldi.

RSF, 2023'ten bu yana Sudan ordusuyla kanlı bir iç savaşa tutuşmuş durumda. Bu çatışmada on binlerce kişi hayatını kaybederken 12 milyondan fazla insan yerinden edildi.

RSF ORDUNUN SON KALESİNİ ELE GEÇİRDİ

Paramiliter güçler, 17 ay süren kuşatmanın ardından pazar günü Darfur'daki ordunun son kalesi olan el-Feşir'i ele geçirdi.

Sudan hükümeti, o tarihten bu yana kentte en az 2 bin kişinin öldürüldüğünü belirtirken yardım kuruluşları ise infazlar, kaçış yollarında sivillere yönelik saldırılar ve ev ev baskınları gibi vahşetlere ilişkin güvenilir raporlar aldıklarını söylüyor.

Sudan'daki askeri hükümet Birleşik Arap Emirlikleri'ni RSF'ye silah sağlamakla suçluyor.

KADINLARA, KIZLARA GÖZ KOYDULAR

Kentte ayrıca, özellikle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddetin de yaşandığı bildirildi.Middle East Eye'ın belirttiğine göre bir videoda, arka planda silah sesleri yankılanırken, bir RSF savaşçısı "Şu kalabalık gruba bakın. Öndeki kızlara yetişin." diyor. Uzakta onlarca insan kaçıyor görünürken bir savaşçı, "Yemin ederim, ganimet, ganimet!" diye bağırıyor.