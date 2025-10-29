PODCAST CANLI YAYIN

Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RFS) Sudan’ı kuşatma altına alıyor. El-Feşir’e baskın düzenleyen RSF’nin katliam görüntüleri ortaya çıktı. RFS saldırganları kadınlara, kız çocuklarına göz koyup saldırırken 260 bin Sudanlı ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. İşte bölgeden tüm detaylar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli paramiliter Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) pazar sabahı el-Feşir kentine düzenlediği baskının ardından kentte mahsur kalan 260 bin Sudanlı ciddi bir tehlike altında.

RSF komutanı Abdul-Rahim Dagalo, El-Feşir'deki Altıncı Piyade Garnizonu'nda birliklerine hitap ediyor (RSF), Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştırRSF komutanı Abdul-Rahim Dagalo, El-Feşir'deki Altıncı Piyade Garnizonu'nda birliklerine hitap ediyor (RSF), Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır

RFS SUDAN'DA KATLİAM YAPIYOR

2023 Nisan'da başlayan saldırıların ardından Darfur'da katliam yapan RSF, üç gündür kuşattığı el-Feşir'de de sivillere saldırıyor, katliama devam ediyor.

RSF savaşçıları el-Feşir'in dışında insanların cesetleri arasında yürüyor, Fotoğraf Middle Eas Eye'dan alınmıştırRSF savaşçıları el-Feşir'in dışında insanların cesetleri arasında yürüyor, Fotoğraf Middle Eas Eye'dan alınmıştır

KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Türkiye ve Ürdün, Sudan'ın el-Feşir kentini ele geçiren paramiliter Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) işlediği ihlalleri kınarken stratejik bölgede toplu katliamlara dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.

RSF komutanı Ebu Lulu olduğu anlaşılan bir adam, gözaltına alınan ve yerde silahsız oturan on adamı öldürdü, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştırRSF komutanı Ebu Lulu olduğu anlaşılan bir adam, gözaltına alınan ve yerde silahsız oturan on adamı öldürdü, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır

Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar RSF'nin bölgeye girmesinin ardından çekilen uydu görüntülerinde insan bedenlerinin boyutlarına uygun nesne kümelerinin yanı sıra yerde geniş kırmızı renk bozulmaları olduğunu ortaya çıkarmıştı. Salı günü bu yönde çok sayıda ihbar geldi.

RSF, 2023'ten bu yana Sudan ordusuyla kanlı bir iç savaşa tutuşmuş durumda. Bu çatışmada on binlerce kişi hayatını kaybederken 12 milyondan fazla insan yerinden edildi.

RSF ORDUNUN SON KALESİNİ ELE GEÇİRDİ

Paramiliter güçler, 17 ay süren kuşatmanın ardından pazar günü Darfur'daki ordunun son kalesi olan el-Feşir'i ele geçirdi.

Sudan hükümeti, o tarihten bu yana kentte en az 2 bin kişinin öldürüldüğünü belirtirken yardım kuruluşları ise infazlar, kaçış yollarında sivillere yönelik saldırılar ve ev ev baskınları gibi vahşetlere ilişkin güvenilir raporlar aldıklarını söylüyor.

Sudan'daki askeri hükümet Birleşik Arap Emirlikleri'ni RSF'ye silah sağlamakla suçluyor.

KADINLARA, KIZLARA GÖZ KOYDULAR

Kentte ayrıca, özellikle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddetin de yaşandığı bildirildi.Middle East Eye'ın belirttiğine göre bir videoda, arka planda silah sesleri yankılanırken, bir RSF savaşçısı "Şu kalabalık gruba bakın. Öndeki kızlara yetişin." diyor. Uzakta onlarca insan kaçıyor görünürken bir savaşçı, "Yemin ederim, ganimet, ganimet!" diye bağırıyor.

RSF savaşçıları, El-Fasher'dan yaya olarak kaçan insanları kamyonlarla kovalıyor, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştırRSF savaşçıları, El-Fasher'dan yaya olarak kaçan insanları kamyonlarla kovalıyor, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır

Başka bir videoda, bir kamyonet tarlada kaçan insanları kovalıyor. Sivil kıyafetli kişileri yakaladıktan sonra eşyalarını çalıyor.

Yale Halk Sağlığı Okulu'nun İnsani Araştırma Laboratuvarı, uydu görüntülerine dayanan bir rapor yayınladı ve RSF güçlerinin el-Feşir'i ele geçirdikten sonra "iddia edilen toplu katliamlar" gerçekleştirdiğini söyledi.

RSF'nin yayınladığı drone görüntüleri, El Feşir'den kaçan çok sayıda insanı gösteriyor (RSF), Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştırRSF'nin yayınladığı drone görüntüleri, El Feşir'den kaçan çok sayıda insanı gösteriyor (RSF), Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır

Savaştan önce El-Feşir'i çevreleyen tarlalar tahıl çiftçileri ve otlayan hayvanlar tarafından kullanılıyordu. Şimdi ise görüntülerde Sudanlıların hayatlarını kurtarmak için tarlalardan kaçtığı görülüyor. RSF militanları ise pikaplarla yayaları kovalıyor.

RSF savaşçıları el-Feşir'in dışında insanların cesetleri arasında yürüyor, Fotoğraf Middle Eas Eye'dan alınmıştırRSF savaşçıları el-Feşir'in dışında insanların cesetleri arasında yürüyor, Fotoğraf Middle Eas Eye'dan alınmıştır

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Pazartesi günü Airbus'tan alınan görüntüleri kullanan laboratuvar, el-Feşir'in Daraja Oula semtindeki bir dizi sahneyi ortaya çıkardı. Bunlar arasında, yollara barikat kurduğu düşünülen, silahla donatılmış kamyonlar da görüldü.

RSF tarafından gözaltına alınan altı adama ateş açılmadan önce kaçmalarına izin verildi, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştırRSF tarafından gözaltına alınan altı adama ateş açılmadan önce kaçmalarına izin verildi, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır

Raporda, "Görüntü analizi, RSF araçlarının yakınında yerde insan bedeni boyutlarında nesneler olduğunu gösteriyor; bunlar arasında en az beş adet kırmızımsı toprak rengi bozulması da yer alıyor" denildi.

Yale Üniversitesi İnsani Araştırma Laboratuvarı'nın yöneticisi Nathaniel Raymond, el-Fasher'daki şiddeti eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendirdi.

