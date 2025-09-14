Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı

Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)

DİKKAT ÇEKEN KİPA DETAYI

Öte yandan Rubio'nun Katolik olmasına rağmen kipa taktığı görüldü.

"İSRAİLLİLERLE OLAN İLİŞKİLERİMİZİN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." demişti.