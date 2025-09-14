PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, resmi ziyaret için Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Ağlama Duvarı'na gitti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail'de!

Rubio'nun uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de (Takvim.com.tr)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de (Takvim.com.tr)

ABD'li Bakanı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer karşıladı. Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)

GÜNDEM BATI ŞERİA'NIN İLHAKI
Görüşmede, İsrail'in 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırının ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal planlarının ele alınması öngörülüyor.

Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)

Söz konusu ziyaretin, Rubio'nun göreve geldiği Ocak ayından bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olduğu biliniyor.

Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)

RUBİO VE NETANYAHU AĞLAMA DUVARI'NA GİTTİ
Rubio, Netanyahu ile birlikte Ağlama Duvarı'nda yapılan duaya katıldı.

Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio ağlama duvarında (Takvim.com.tr)

DİKKAT ÇEKEN KİPA DETAYI
Öte yandan Rubio'nun Katolik olmasına rağmen kipa taktığı görüldü.

"İSRAİLLİLERLE OLAN İLİŞKİLERİMİZİN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK"
Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." demişti.

