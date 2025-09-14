PODCAST
Dünya Videoları
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail'de!
Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 16:12
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
