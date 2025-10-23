PODCAST CANLI YAYIN

Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi

Siyonis İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, insanlık dışı koşullarda tutulan Filistinli esirlere yönelik alçakça çağrılarda bulunarak “idam” istedi. Hamas, İsrail hapishanelerindeki kötü muameleyi kınayarak, "Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkenceyi ifşa ederek onları idamla tehdit ettiği sahneler, işgalci İsrail'in Filistinli esirlere yönelik sadist ve faşist tutumunu gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim'in ilk saatlerinde yürürlüğe girmişti.

Geçtiğimiz hafta ateşkesin ardından İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmıştı.

Hamas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hapishanesinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Esirlerin özgürlüğe kavuşması, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, yaptığı açıklamasının devamında, serbest bırakılan esirlerin maruz kaldığı "iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkenceleri" de ifşa ettiklerini belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.

Ben Gvir'den Filistinli esirlere alçak hareket, Takvim GazetesiBen Gvir'den Filistinli esirlere alçak hareket, Takvim Gazetesi

HÜCREDEKİ ESİRLERE SİYONİST VAHŞET

Tüm bunlar yaşanırken Siyonist İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir, insan dışı şartlarda tutulan Gazzeli esirlerin hücrelerine baskın düzenleyerek skandal çağrıda bulundu.

Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi

Ben-Gvir, İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi'nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, insanlık dışı koşullarda tutulan Filistinlilerin bulunduğu hücrelerin kapısından seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Burada herkesi yere yatırıyorlar, hepsini. Evet, herkes yerde yatıyor. Koşullar en düşük seviyede, bak... Çek bunu! En düşük şartlar, gerçekten. Ne reçel var, ne çikolata... Ne televizyon var, ne radyo... Halktan aldığımız hiçbir şey yok burada. Ama bir şey daha olması gerek... Ronish (idam)."

Ben Gvir'den Filistinli esirlere alçak hareket, Takvim GazetesiBen Gvir'den Filistinli esirlere alçak hareket, Takvim Gazetesi

HAMAS'TAN FİLİSTİNLİ ESİRLERE İŞKENCEYLE ÖVÜNEN BEN-GVİR'E TEPKİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri "terörist" şeklinde göstererek, esrilere karşı işkence ve idam talebinde bulunmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkenceyi ifşa ederek onları idamla tehdit ettiği sahneler, işgalci İsrail'in Filistinli esirlere yönelik sadist ve faşist tutumunu gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililerin Filistinli masumlara ve esirlere karşı işlediği suçların tüm dünya tarafından izlendiğine dikkati açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'den teslim alınarak Gazze'ye getirilen Filistinli esirlerin cenazeleri, maruz kaldıkları barbarca işkence ve kötü muamele nedeniyle tanınmaz halde. Uluslararası toplumu ve dünyadaki özgür insanları, bu işgalci Nazilerin işledikleri suçları kamuoyuna açıklamaları ve uluslararası mahkemelerde yargılamaları çağrısında bulunuyoruz."

Ben Gvir'den Filistinli esirlere alçak hareket, Takvim GazetesiBen Gvir'den Filistinli esirlere alçak hareket, Takvim Gazetesi

AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN-GVİR'İN SALDIRI VE TEHDİTLERİ

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti.

"O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler." ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir, bunlardan önceki açıklamalarında ise "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
İdefix
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
D&R
Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
Türk Telekom
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! 1 kişi kayıp
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!