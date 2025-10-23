Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi

Ben Gvir'den Filistinli esirlere alçak hareket, Takvim Gazetesi

AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN-GVİR'İN SALDIRI VE TEHDİTLERİ

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti.

"O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler." ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir, bunlardan önceki açıklamalarında ise "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.