Siber güvenliğin iddialı ismi Crowdstrike’ın ’hata’sı tüm dünyayı vurdu | Microsoft da nasibini aldı | İşte dünyanın en büyük siber saldırıları!

MİRAİ: İNTERNETİN DÜŞÜŞÜ

2016 yılında tüm dünyayı etkisine alan bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı IOT cihazları hedef alarak kendine bağlı olan tüm cihazları aynı anda etkileme oranına sahipti. Ve böylece birden fazla cihaza bağlanma özelliğine sahipti. Aslında bu saldırıyı gerçekleştiren yazılım Mirai adında Japonca da "gelecek" anlamıyla bilinen bir Botnet' dir. Botnet, kötü amaçlı kişilerin kullandığı yazılımların bağlantılı olan birden fazla cihazlara yayıp onlara görev vermeye yarar. rneğin telefonlarınıza indirdiğiniz çok basit bir uygulama ne kadar çok kişi tarafından indirilirse o kadar ciddi bir Botnet ağı ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra cihazınızda ziyaret ettiğiniz her sayfada ya da bakılan maillerde ortaya çıkar. Botnet' in bir diğer önemli özelliği ise kesin bir çözümü yoktur. Bu aşamada ise her önlem büyük bir önem kazanıyor.