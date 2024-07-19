Siber güvenliğin iddialı ismi Crowdstrike’ın ’hata’sı tüm dünyayı vurdu | Microsoft da nasibini aldı | İşte dünyanın en büyük siber saldırıları!

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE GÜVENİLİR MARKALARINDAN Crowdstrike, siber güvenlik alanında en büyük ve en güvenilir markalardan olmakla beraber dünya üzerinde bulunan yaklaşık 24.000 müşterisinin yüz binlerce bilgisayarını koruyor. CEO Kurtz'un açıklamasında, bunun sadece bir "içerik güncellemesi" olarak tanımlanması gerektiği ifade ediliyor. Ancak siber güvenlik yazılımında büyük bir yenileme söz konusu olmamasına rağmen, bizlere küresel problem yaratan küçük bir güncellemenin nasıl bu kadar hasara yol açabilir? sorusunu sorduruyor.

'SİBER GÜVENLİK SAĞLAYICISI'NDAN İNFİAL YARATAN BT OLAYI Bu zor durumla uğraşan bir BT yöneticisi, cihazın başına geçtikten sonra bilgisayarları tekrar çalışır duruma getirme sürecinin hızlı olduğunu ancak sorunun onları makinelere ulaştırmakta olduğunu, bir eğitim şirketindeki 4 bin bilgisayardan sorumlu olduğunu ve ekibinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi: "Komut istemini geçici çözüm olarak kullanarak tüm sunucularımızı düzeltmeyi başardık, ancak birçok bilgisayarımız için bunu manuel olarak yapmak kolay değil. Gece boyunca açık bırakılan tüm bilgisayarlar etkileniyor.'' BT uzmanları, binlerce bilgisayarı olan ve BT'de potansiyel olarak kaynak yetersizliği bulunan büyük kuruluşlarda bu manuel sürecin ekstra zor olacağını söylüyor. Özel BT ekipleri olmayan veya BT sorunlarını dış kaynaklı olarak çözen küçük ve orta ölçekli işletmelerin de zorluk çekebileceği ifade ediliyor. Öte yandan dünyanın "en büyük etkiye sahip BT olaylarından" birinin "bir siber güvenlik sağlayıcısı tarafından" meydana geldiği vurgulanıyor.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK 5 SİBER SALDIRI WANNACRY FİDYE SALDIRISI (2017) Bu olay yaygın bir kesintiye yol açmış olsa da, Mayıs 2017'deki WannaCry siber saldırısı potansiyel olarak daha kötü bir etkiye sahipti. ABD'nin istihbarat kuruluşlarından Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) geliştirdiği araçlarla üretildiği düşünülen ve en bilinen adı 'WannaCry' olan fidye yazılımı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 99 ülkede, binlerce bilgisayarı etkilemişti. Microsoft Windows'un eski sürümünü etkileyen ve eski ve korumasız Windows yazılımının yüklü olduğu herhangi bir bilgisayara otomatik olarak yayılan kötü amaçlı bir siber saldırıydı. 150 farklı ülkede yaklaşık 300.000 bilgisayarı etkilediği tahmin ediliyordu. Günlerce Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Servisi'ni (NHS), doktor muayenehanelerini ve hastaneleri etkilemişti. WannaCry'in neden olduğu zararın çeşitli tahminlere göre, 4 ila 8 milyar dolarlık bir aralıkta olduğu bilinmektedir.

NOTPETYA/EXPETR: GELMİŞ GEÇMİŞ EN PAHALI SİBER SALDIRI Çalışma prensibi WannaCry ile aynı olan ve EternalBlue ve EtrernalRomance yetkisiz erişim programlarını kullanan bu solucan yazılım, Ağ'da gezinerek önüne çıkan her şeyi geri dönülemez bir şekilde şifreliyordu. Bulaştığı toplam bilgisayar sayısı daha az olmasına rağmen NotPetya salgınının neden olduğu zararın 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. NotPetya tarihteki en maliyetli küresel siber saldırı olarak kabul edilir.