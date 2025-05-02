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Arjantin'de şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Arjantin'in güneyinde, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arjantin'in en güneydeki şehri Ushuaia'de meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:08
Arjantin’de şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı!

TSUNAMİ UYARISI
Depremin ardından Şili kıyılarının "tehlikeli" tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısında bulunuldu.

Arjantin'de deprem (AFAD sosyal medya)Arjantin'de deprem (AFAD sosyal medya)

KIYI BÖLGELERİ TAHLİYE EDİN
ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi'nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini söyledi. Şili'nin afet ajansı Magallanes kıyı bölgesinde yaşayanlara bölgeyi tahliye etmelerini söyledi.

AFAD'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)AFAD'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

AFAD DUYURDU
AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu ve "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremden sonra uluslararası tsunami merkezleri tarafından 1 ila 3 m arasında tsunami dalgası uyarısı verildi." açıklamasını yaptı.

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