PODCAST CANLI YAYIN

Şeybani'den sürpriz Londra ziyareti... Büyükelçilik açılıyor! Suriye bayrağı Londra'da dalgalandı

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Büyükelçiliğin açılışında bayrağı göndere Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Şeyban çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şeybani'den sürpriz Londra ziyareti... Büyükelçilik açılıyor! Suriye bayrağı Londra'da dalgalandı

Suriyeli yetkililer diplomatik ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin ardından, Şeybani İngiltere'nin başkenti Londra'da resmi temaslara devam ediyor.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani bir araya geldi (AA)ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani bir araya geldi (AA)

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında başkent Londra'da bir grup Suriyeli diaspora üyesiyle bir araya geldi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani Londra'da diaspora üyeleri ile görüşüyor (DHA)Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani Londra'da diaspora üyeleri ile görüşüyor (DHA)

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Esed'in kimyasal rejiminin Suriye'yi yıllarca dünyadan izole ettiği dönemin ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani Londra'da (DHA)Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani Londra'da (DHA)

YILLAR SONRA LONDRA'DA SURİYE BAYRAĞI DALGALANDI

Büyükelçiliğin açılışında bayrağı göndere bizzat Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Şeyban çekti. Suriye, özgür kimliğiyle yeniden dünyaya dönüyor." ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-ŞeybaniSuriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani

Şeybani'nin, İngiltere'de bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistemin durumun vahametine vardığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
Takasbank
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Türk Telekom
Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de açılacak: Kazanın gizemi çözülüyor! 27’nci dakikada ne yaşandı?
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim
Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul edecek
Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de
Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit
Şehit ateşi yürekleri dağladı | 20 kahraman askerimiz vatan için can verdi: Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı
Kasım indirimlerine mikroskop! Tüketiciye tuzak kurana ceza yağacak
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Muazzez Abacı’nın unutulmaz telefon şakası: Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ı kandırdığı an viral oldu
Almanya’yı karıştıran suikast çağrısı! Angela Merkel ve Olaf Scholz de listede: Öldürmek için bağış topladılar
Futbolda bahis soruşturmasında temsilci ve gözlemciler de radarda! İsmi açıklanmayan 47 futbolcu var