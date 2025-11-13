Şeybani'den sürpriz Londra ziyareti... Büyükelçilik açılıyor! Suriye bayrağı Londra'da dalgalandı

Suriyeli yetkililer diplomatik ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin ardından, Şeybani İngiltere'nin başkenti Londra'da resmi temaslara devam ediyor.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani bir araya geldi (AA)

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında başkent Londra'da bir grup Suriyeli diaspora üyesiyle bir araya geldi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani Londra'da diaspora üyeleri ile görüşüyor (DHA)

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Esed'in kimyasal rejiminin Suriye'yi yıllarca dünyadan izole ettiği dönemin ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani Londra'da (DHA)

YILLAR SONRA LONDRA'DA SURİYE BAYRAĞI DALGALANDI

Büyükelçiliğin açılışında bayrağı göndere bizzat Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Şeyban çekti. Suriye, özgür kimliğiyle yeniden dünyaya dönüyor." ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani

Şeybani'nin, İngiltere'de bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.