Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde yapıcı arabuluculuk rolleri oynayabileceğini söyledi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi. Öte yandan ABD basını ise Ukrayna'nın Trump'ın barış planını kabul ettiğini öne sürdü.

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABD'den Kiev planı kabul etti iddiası

Türkiye Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolünü sürdürüyor.

Lavrov, EPALavrov, EPA

"ARABULUCU TÜRKİYE OLACAK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde yapıcı arabuluculuk rolleri oynayabileceğini söyledi. Lavrov, Belaruslu mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Arabuluculukta yapıcı rol oynayabilecek ülkeler görüyoruz. Bunlar arasında Belarus ve Türkiye de var. Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda bir platform oluşturulmasına yardımcı olmakla ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İstanbul platformunu reddeden biz değil, Ukraynalılar oldu." dedi.

Trump, ReutersTrump, Reuters

TRUMP'IN UKRAYNA PLANI

Lavrov ayrıca ABD'nin Ukrayna planı ile ilgili "Moskova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna planını gayriresmî kanallar üzerinden aldı ve bunu görüşmeye hazır." dedi ve şöyle konuştu:

Plan elimizde; bize gayriresmî kanallardan ulaştırıldı. Resmî olarak gönderilmedi. Ancak [Rus] başkanın da söylediği gibi, içeriğini tartışmaya hazırız çünkü açıklığa kavuşturulması gereken bazı noktalar var," dedi. "Amerikalı meslektaşlarımız, medyada tartışılan versiyonu hâlâ bize sunmuş değil.

Başkan Erdoğan Külliyede Zelenskiyi kabul etti: İstanbul süreci devam etmeliBaşkan Erdoğan Külliyede Zelenskiyi kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli

