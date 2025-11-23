"Öldüren" ateşkes: Her gün 2 çocuk ölüyor
Gazze Hükümeti tarafında yapılan açıklamada,İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını sistematik bir şekilde 497 kez ihlal ettiğini ve bu ihlaller sonucu 342 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail'in sadece cumartesi günü gerçekleştirdiği 27 saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı. UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, "Bu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden ve ölümlerin durdurulacağına dair anlaşmanın nihayet sağlanmasından bu yana her gün ortalama iki çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor" dedi.
Hükümete bağlı Medya Ofisi, yalnızca dün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını duyurdu. Anlaşmanın başlangıcından bu yana toplam 342 kişi yaşamını yitirdi, 875 kişi yaralandı ve 35 Filistinli gözaltına alındı.
10 Ekim'de gerçekleştirilen ateşkesten sonra İsrail'in gerçekleştirdiği ihlaller sonucunda, sivillere, evlere ve çadır kamplarına yönelik 142 doğrudan ateş açma olayı, ateşkes ile belirlenen geçici "sarı hattı" 21 kez aşan sızma girişimleri, 228 kara-hava-topçu bombardımanı ve 100 bina ile sivil yapının patlayıcılarla yıkılmasını içeriyordu.
Söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes anlaşmasını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ve Gazze'de güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.
TÜM SORUMLULUK İSRAİL'E AİT
Gazze hükümeti, ihlallerin insani ve güvenlik boyutlarıyla ilgili tam sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu belirterek, ateşkesi ihlal eden bu saldırıların sürmesi sonucunda her türlü uluslararası çabanın boşa çıkaracağı uyarısında bulundu.
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkelere, anlaşmanın garantörlerine ve BM Güvenlik Konseyine İsrail'i ateşkese uymaya zorlamak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu. Hükümet, ihlallerin sürmesinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası baskının, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayabilecek tek araç olduğunu ifade etti.
İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen süren saldırılarında, Gazze'de 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazlası da yaralandı.
UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de ateşkesin yürülüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında her gün ortalama 2 çocuğun öldüğünü belirtti. Pires, "Bu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden ve ölümlerin durdurulacağına dair anlaşmanın nihayet sağlanmasından bu yana her gün ortalama iki çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.