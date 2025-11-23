PODCAST CANLI YAYIN

"Öldüren" ateşkes: Her gün 2 çocuk ölüyor

Gazze Hükümeti tarafında yapılan açıklamada,İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını sistematik bir şekilde 497 kez ihlal ettiğini ve bu ihlaller sonucu 342 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail'in sadece cumartesi günü gerçekleştirdiği 27 saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı. UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, "Bu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden ve ölümlerin durdurulacağına dair anlaşmanın nihayet sağlanmasından bu yana her gün ortalama iki çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Öldüren" ateşkes: Her gün 2 çocuk ölüyor

Hükümete bağlı Medya Ofisi, yalnızca dün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını duyurdu. Anlaşmanın başlangıcından bu yana toplam 342 kişi yaşamını yitirdi, 875 kişi yaralandı ve 35 Filistinli gözaltına alındı.

10 Ekim'de gerçekleştirilen ateşkesten sonra İsrail'in gerçekleştirdiği ihlaller sonucunda, sivillere, evlere ve çadır kamplarına yönelik 142 doğrudan ateş açma olayı, ateşkes ile belirlenen geçici "sarı hattı" 21 kez aşan sızma girişimleri, 228 kara-hava-topçu bombardımanı ve 100 bina ile sivil yapının patlayıcılarla yıkılmasını içeriyordu.

Söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes anlaşmasını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ve Gazze'de güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkes kararından sonra İsrail saldırıları devam ediyor (AA)Gazze'de ateşkes kararından sonra İsrail saldırıları devam ediyor (AA)

TÜM SORUMLULUK İSRAİL'E AİT

Gazze hükümeti, ihlallerin insani ve güvenlik boyutlarıyla ilgili tam sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu belirterek, ateşkesi ihlal eden bu saldırıların sürmesi sonucunda her türlü uluslararası çabanın boşa çıkaracağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkelere, anlaşmanın garantörlerine ve BM Güvenlik Konseyine İsrail'i ateşkese uymaya zorlamak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu. Hükümet, ihlallerin sürmesinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası baskının, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayabilecek tek araç olduğunu ifade etti.

Gazze'de saldırılardan sonra (AA)Gazze'de saldırılardan sonra (AA)

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen süren saldırılarında, Gazze'de 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazlası da yaralandı.

UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires (X hesabı)UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires (X hesabı)

UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de ateşkesin yürülüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında her gün ortalama 2 çocuğun öldüğünü belirtti. Pires, "Bu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden ve ölümlerin durdurulacağına dair anlaşmanın nihayet sağlanmasından bu yana her gün ortalama iki çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!