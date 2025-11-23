"Öldüren" ateşkes: Her gün 2 çocuk ölüyor

10 Ekim'de gerçekleştirilen ateşkesten sonra İsrail'in gerçekleştirdiği ihlaller sonucunda, sivillere, evlere ve çadır kamplarına yönelik 142 doğrudan ateş açma olayı, ateşkes ile belirlenen geçici "sarı hattı" 21 kez aşan sızma girişimleri, 228 kara-hava-topçu bombardımanı ve 100 bina ile sivil yapının patlayıcılarla yıkılmasını içeriyordu.

Hükümete bağlı Medya Ofisi, yalnızca dün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını duyurdu. Anlaşmanın başlangıcından bu yana toplam 342 kişi yaşamını yitirdi, 875 kişi yaralandı ve 35 Filistinli gözaltına alındı.

Söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes anlaşmasını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ve Gazze 'de güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.

TÜM SORUMLULUK İSRAİL'E AİT

Gazze hükümeti, ihlallerin insani ve güvenlik boyutlarıyla ilgili tam sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu belirterek, ateşkesi ihlal eden bu saldırıların sürmesi sonucunda her türlü uluslararası çabanın boşa çıkaracağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkelere, anlaşmanın garantörlerine ve BM Güvenlik Konseyine İsrail'i ateşkese uymaya zorlamak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu. Hükümet, ihlallerin sürmesinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası baskının, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayabilecek tek araç olduğunu ifade etti.

Gazze'de saldırılardan sonra (AA)