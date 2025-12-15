New York Times “İstanbul depremi” için uyardı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise net konuştu: “Yeni bir şey yok”

Amerikan New York Times gazetesi, bir bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya dayanarak İstanbul için büyük ve yıkıcı bir deprem uyarısında bulundu. Haber kısa sürede geniş yankı uyandırırken, gözler Türk uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.

"Bilinenlerin Dışında Yeni Bir Bulgusu Yok"

Yayına konuk olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, söz konusu çalışmayı değerlendirirken, araştırmanın kamuoyuna sunulduğu şekliyle yeni bir bilgi içermediğini vurguladı. Ersoy, "Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, bilindik şeylerin dışında farklı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

13 Bilim İnsanı, 20–25 Yıllık Deprem Verisini İnceledi

Araştırmanın yaklaşık 13 bilim insanı tarafından hazırlandığını belirten Ersoy, ekipte Türk araştırmacıların da yer aldığını söyledi. Çalışmanın, son 20–25 yıllık süreçte yaşanan depremlerin davranışlarının analizine dayandığını ifade etti.

Öngörüler Var, Ancak Yeni Bir Durum Yok

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, araştırmanın bazı öngörüler sunduğunu ancak bunların uzun süredir bilim dünyasında bilinen değerlendirmeler olduğunu dile getirdi. Çalışmanın, mevcut deprem riskine ilişkin genel çerçevenin dışına çıkmadığını belirtti.