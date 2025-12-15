PODCAST CANLI YAYIN
New York Times “İstanbul depremi” için uyardı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise net konuştu: “Yeni bir şey yok”

New York Times “İstanbul depremi” için uyardı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise net konuştu: “Yeni bir şey yok”

Amerikan New York Times gazetesinin, bilimsel bir araştırmaya dayandırdığı “İstanbul’a büyük deprem geliyor” haberi gündem yarattı. Çalışmayı değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, kamuoyunda yankı uyandıran araştırma için “Bilinenlerin dışında yeni bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

New York Times'tan İstanbul İçin Deprem Uyarısı

Amerikan New York Times gazetesi, bir bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya dayanarak İstanbul için büyük ve yıkıcı bir deprem uyarısında bulundu. Haber kısa sürede geniş yankı uyandırırken, gözler Türk uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.

"Bilinenlerin Dışında Yeni Bir Bulgusu Yok"

Yayına konuk olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, söz konusu çalışmayı değerlendirirken, araştırmanın kamuoyuna sunulduğu şekliyle yeni bir bilgi içermediğini vurguladı. Ersoy, "Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, bilindik şeylerin dışında farklı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

13 Bilim İnsanı, 20–25 Yıllık Deprem Verisini İnceledi

Araştırmanın yaklaşık 13 bilim insanı tarafından hazırlandığını belirten Ersoy, ekipte Türk araştırmacıların da yer aldığını söyledi. Çalışmanın, son 20–25 yıllık süreçte yaşanan depremlerin davranışlarının analizine dayandığını ifade etti.

Öngörüler Var, Ancak Yeni Bir Durum Yok

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, araştırmanın bazı öngörüler sunduğunu ancak bunların uzun süredir bilim dünyasında bilinen değerlendirmeler olduğunu dile getirdi. Çalışmanın, mevcut deprem riskine ilişkin genel çerçevenin dışına çıkmadığını belirtti.

Bunlar da Var

Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle