New York’lu başkana Türk kıskacı

New York Times, soruşturmanın tam kapsamının belirsizliğini koruduğunu ancak Adams ve 2021 yılında düzenlediği seçim kampanyasında yasa dışı bir şekilde yabancı ülkelerden bağışlar almak için Türk hükümeti ile iş birliği olup olmadığının, güvenlik endişelerine rağmen Türkiye'nin Manhattan'da yeni inşa ettiği konsolosluğun bulunduğu gökdelen inşaatının onaylaması için İtfaiye Departmanı'na baskı yapıp yapmadığının araştırıldığını öngördüklerini kaydetti. New York Times, Adams'ın iki avukatı Brendan R. McGuire ve Boyd M. Johnson'ın iddialarla ilgili dün yaptığı açıklamada "Belediye başkanının yasa dışı bir davranışta bulunduğuna dair herhangi bir kanıt tespit etmedik. Aksine, belediye başkanıyla ilgili federal kovuşturma teorilerini zayıflatan kapsamlı kanıtlar tespit ettik" dediklerini bildirdi.

ADAMS: HER BİLGİYİ VERECEĞİM

Cuma sabahı bir radyo programına katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Adams, "Bakmak istedikleri belgeler, telefon mesajları ya da görmek istedikleri ne varsa ortada yanlış bir şey olmadığını göstermek adına son derece şeffaf olduk ve istenilen her şeyi teslim edeceğimizi söyledik" dedi. Adams, "Ben eski bir emniyet mensubuyum, kurallara uyulması gerektiğine inanıyorum ve bunu defalarca ifade ettim ve ekibimiz de hızlı bir sonuca varmak için gereken her türlü bilgiyi vereceğimizi biliyor" ifadelerini kullandı.