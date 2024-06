Netanyahu’dan alçak ifadeler! Fransa’dan soykırıma destek istedi: Biz kaybedersek siz de kaybedersiniz, kazanırsak kazanırsınız!

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler ve yerleşimcilerin uyguladığı şiddet sorulduğunda Netanyahu, Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyeceklerini ''Bizi çekilmeye zorlayamazlar'' diyerek yineledi. Uluslararası toplumu endişelendiren Gazze'nin kalıcı işgali hakkındaki soruya da ''Gazze'yi işgal etmeli miyiz bilmiyorum ama her an girebilmeliyiz" yanıtını verdi.

Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta İsrail 'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

"SİVİL ÖLÜMLERİ TRAJEDİDİR ANCAK..."

Netanyahu sivil kayıplarının 'hata'lar sonucu yaşandığını söyleyerek "Her sivil ölümü bir trajedidir. Ancak Hamas için bu bir stratejidir. Sivilleri bilerek canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Binlerce poster gönderdik. Sivilleri çatışma bölgelerinden tahliye etmek için her şeyi yapıyoruz, Hamas da onlara ateş ederek onları bu bölgede bırakmak için her şeyi yapıyor " dedi.

"SURİYE'DE MİLYONLARCA KİŞİ ÖLDÜRÜLÜRKEN FİLİSTİN YANLISI AKTİVİSTLER NEREDEYDİ?"

Filistin'e destek veren hareketlenmelerin dünya çapında yaygınlaşmasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de milyonlarca insan öldürülürken onlar neredeydi? O zaman hiçbir şey söylemediler. Yahudiler kendilerini savundukları ve uluslararası hukuku istismar ettikleri için İsrail demokrasisini hedef alıyorlar."