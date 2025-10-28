Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?

PODCAST CANLI YAYIN

Elon Musk Wikipedia'ya resmen meydan okuyor. ABD'li milyarder, Wikipedia'ya alternatif olarak geliştirilen "Grokipedia" adlı yapay zeka destekli çevrim içi ansiklopedi girişimini duyurdu. Grokipedia'nın kullanıma açıldığını belirten Musk, "Wikipedia'dan daha iyi." dedi. Peki Grokipedia'yı Wikipedia'dan ayıran özellikler neler? İşte Grokipedia hakkında tüm detaylar...

Elon Musk Wikipedia'ya meydan okuyor.

MUSK'TAN GROKIPEDIA BOMBASI

Yapay zeka şirketi xAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) ABD'li milyarder Wikipedia'ya alternatif olarak geliştirilen "Grokipedia" adlı yapay zeka destekli çevrim içi ansiklopedi girişiminin kullanıcıların hizmetine açıldığını bildirdi.

Musk, sahibi olduğu Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarda, X'in yapay zeka sohbet botu Grok destekli yeni çevrim içi ansiklopedi hizmetine ilişkin gelişmeleri aktardı.

"10 KAT DAHA İYİ OLACAK"

Grokipedia'nın "0.1" sürümünün kullanıma açıldığını duyuran Musk, "1.0 sürümü 10 kat daha iyi olacak ama bence 0.1 sürümü bile Wikipedia'dan daha iyi." ifadesini kullandı.

Musk, "tüm bilginin kapsamlı bir koleksiyonu" olması için tasarlandığını belirttiği Grokipedia'nın tek hedefinin "doğruluk" olduğunu savundu.

İçeriklerin kullanıcılar tarafından değil, Grok tarafından üretileceğini kaydeden Musk, bu girişimle Wikipedia arasında kıyaslama yapan ve Grokipedia'nın özelliklerini ön plana çıkaran paylaşımlara da destek verdi.

NEDİR BU GROKIPEDIA?

Grokipedia, Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen, tamamen yapay zekâ destekli çevrim içi ansiklopedi platformudur.
Adını, Musk'ın X platformuna entegre ettiği Grok adlı yapay zekâ sohbet botundan alıyor.

Grokipedia'nın amacı, insan eliyle değil yapay zekâ tarafından üretilen, doğruluğu yüksek olduğu iddia edilen, sürekli güncellenen bilgi sunuyor.

