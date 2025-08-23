Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı

Forbes 'in son raporuna göre, Elon Musk 'ın xAI şirketi, Grok sohbet robotuyla yapılan yüz binlerce konuşmayı Google , Bing ve DuckDuckGo dahil çeşitli arama motorlarında aranabilir hale getirdi.

Rapora göre 370 binden fazla kullanıcı konuşması artık çevrimiçi okunabilir durumda ve konular arasında uyuşturucu üretimi, kullanıcı şifreleri ve hatta Grok'un "Elon Musk'ın suikastına dair ayrıntılı bir plan sunduğu" bir örnek bile yer alıyor.

Elon Musk, Takvim Fotoğraf Arşivi

KULLANICI İZNİ YOK

Grok kullanıcıları sohbetlerinden birinde "paylaş" düğmesine tıkladığında otomatik olarak benzersiz bir URL oluşturuluyor ve bu bağlantı başkalarıyla paylaşılabiliyor. Ancak söz konusu URL, Grok'un web sitesinde yayımlandığından, tüm dünyadaki arama motorları tarafından dizine eklenebilir hale geliyor; üstelik bu, kullanıcıların açık izni olmadan gerçekleşiyor.

UYUŞTURUCU İÇERİKLERİ, İNTİHAR YÖNTEMLERİ…

Forbes'in haberine göre Grok'un yanıtları arasında fentanil ve metamfetamin üretim talimatları, kendi kendini çalıştıran kötü amaçlı yazılım kodları, bomba yapım yöntemleri ve intihar yöntemleriyle ilgili konuşmalar yer alıyor.