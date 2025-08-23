PODCAST CANLI YAYIN

Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in yapay zeka sohbet botu Grok yeni bir skandalla daha gündemde. Grok G sohbet robotuyla yapılan yüz binlerce konuşmayı Google, Bing ve DuckDuckGo dahil çeşitli arama motorlarında aranabilir hale getirdi. Üstelik kullanıcı izni dahi olmadan ifşa edilen bu konuşmalarda uyuşturucu, intihar ve hatta Elon Musk’a suikast gibi içerikler yer alıyor.

Forbes'in son raporuna göre, Elon Musk'ın xAI şirketi, Grok sohbet robotuyla yapılan yüz binlerce konuşmayı Google, Bing ve DuckDuckGo dahil çeşitli arama motorlarında aranabilir hale getirdi.

DeepSeek, Grok ve Chatgpt, Takvim Fotoğraf ArşiviDeepSeek, Grok ve Chatgpt, Takvim Fotoğraf Arşivi

370 BİNDEN FAZLA KONUŞMA ARAMA MOTORLARINDA

Rapora göre 370 binden fazla kullanıcı konuşması artık çevrimiçi okunabilir durumda ve konular arasında uyuşturucu üretimi, kullanıcı şifreleri ve hatta Grok'un "Elon Musk'ın suikastına dair ayrıntılı bir plan sunduğu" bir örnek bile yer alıyor.

Elon Musk, Takvim Fotoğraf ArşiviElon Musk, Takvim Fotoğraf Arşivi

KULLANICI İZNİ YOK

Grok kullanıcıları sohbetlerinden birinde "paylaş" düğmesine tıkladığında otomatik olarak benzersiz bir URL oluşturuluyor ve bu bağlantı başkalarıyla paylaşılabiliyor. Ancak söz konusu URL, Grok'un web sitesinde yayımlandığından, tüm dünyadaki arama motorları tarafından dizine eklenebilir hale geliyor; üstelik bu, kullanıcıların açık izni olmadan gerçekleşiyor.

UYUŞTURUCU İÇERİKLERİ, İNTİHAR YÖNTEMLERİ…

Forbes'in haberine göre Grok'un yanıtları arasında fentanil ve metamfetamin üretim talimatları, kendi kendini çalıştıran kötü amaçlı yazılım kodları, bomba yapım yöntemleri ve intihar yöntemleriyle ilgili konuşmalar yer alıyor.

Grok, Takvim Fotoğraf ArşiviGrok, Takvim Fotoğraf Arşivi

ELON MUSK'A SUİKAST

Grok'un sohbetlerinde kullanıcılara C4 tarzı patlayıcıların hazırlanması ve ev ortamında uyuşturucu üretimi konusunda aşamalı talimatlar verdiği öne sürüldü. Hatta botun, Musk'a yönelik "ayrıntılı ve uygulanabilir bir suikast planı" sunduğu iddiaları da gündeme geldi. Ancak söz konusu ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Forbes ayrıca LinkedIn ve BlackHatWorld gibi sitelerdeki pazarlamacıların, Google tarafından dizine eklenmesi için Grok ile konuşmalar oluşturup paylaşmayı, böylece iş ve ürün tanıtımı yapmayı tartıştığını bildirdi. Bu da sistemin farklı yollarla istismar ediliyor olabileceğine işaret ediyor.

Grok MechaHitler modunu açtı: Sadece Türkiye değil dünya çapında skandallar! Elon Musk yapay zeka ile ne deniyor?Grok MechaHitler modunu açtı: Sadece Türkiye değil dünya çapında skandallar! Elon Musk yapay zeka ile ne deniyor?

