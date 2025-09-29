PODCAST CANLI YAYIN

Moldova’da genel seçimi PAS kazandı: Rusya seçimlere müdahale etti

Moldova’da oyların yüzde 98’i sayılırken AB yanlısı PAS yüzde 49,54 ile önde çıktı. Katılımın yüzde 52’de kaldığı seçimde PAS, oy kaybına rağmen parlamentoda çoğunluğu korudu. Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve PAS lideri Igor Grosu, Rusya’nın seçim sürecine müdahale girişimlerinin çok büyük olduğunu vurguladı.

Moldova'da seçim sonuçlarına göre oyların yaklaşık yüzde 98'i sayıldı. Avrupa Birliği yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) oy oranı yüzde 49,54 olarak açıklandı. Rusya yanlısı muhalefetin temsilcisi Vatansever Blok (BEP) yüzde 24,57'de kalırken, yine Rusya yanlısı Alternatif Blok yüzde 8,07 oy aldı. Doğu ile Batı arasında denge politikası talep eden popülist Bizim Parti yüzde 6,25, sağ eğilimli Yurtta Demokrasi Partisi ise yüzde 5,66 oranında oy topladı.

MOLDOVA SEÇİMLERİNDE PAS ÇOĞUNLUĞU KAYBETMEDİ

Moldova Merkezi Seçim Komisyonu, yerel saatle 21.00'de sona eren oy verme işleminin ardından seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 52 olduğunu açıkladı. Nüfusunun önemli bir bölümünün yurt dışında yaşadığı ülkede, toplam oyların yüzde 16'sından fazlasına denk gelen yaklaşık 264 bin oy yurtdışında kullanıldı. 101 sandalyeli parlamentonun belirlenmesi için yapılan seçimlere 15 siyasi parti, dört seçim koalisyonu ve dört bağımsız aday katıldı. Açıklanan ilk sonuçlar, iktidardaki PAS'ın oy kaybına rağmen parlamentodaki çoğunluğunu koruyacağını ve Rusya yanlısı partilerle koalisyon kurma zorunluluğu bulunmayacağını gösterdi.

"RUSYA'NIN SEÇİM SÜRECİNE MÜDAHALE GİRİŞİMLERİ ÇOK BÜYÜK OLDU"

Moldova'da iktidardaki PAS, dört yıl önceki seçimlerde yüzde 52,8 oy oranıyla tek başına iktidara gelmişti. Bu seçimde de dikkatler Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun ve PAS lideri Igor Grosu'nun açıklamalarına çevrildi. Sandu, Pazar sabahı oyunu kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede Rusya'nın seçimlere büyük çaplı müdahale girişiminde bulunduğunu iddia ederek, "Barışı korumak için oy verdim, Moldova'nın geleceği AB'dedir" dedi. Sandıkların kapanmasının ardından konuşan PAS lideri Igor Grosu da, "Rusya'nın seçim sürecine müdahale girişimleri çok büyük oldu" ifadesini kullanarak devlet kurumlarının oy verme işlemlerinin güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak için yoğun çaba harcadığını vurguladı.

