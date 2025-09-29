Moldova’da genel seçimi PAS kazandı: Rusya seçimlere müdahale etti

Moldova'da seçim sonuçlarına göre oyların yaklaşık yüzde 98'i sayıldı. Avrupa Birliği yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) oy oranı yüzde 49,54 olarak açıklandı. Rusya yanlısı muhalefetin temsilcisi Vatansever Blok (BEP) yüzde 24,57'de kalırken, yine Rusya yanlısı Alternatif Blok yüzde 8,07 oy aldı. Doğu ile Batı arasında denge politikası talep eden popülist Bizim Parti yüzde 6,25, sağ eğilimli Yurtta Demokrasi Partisi ise yüzde 5,66 oranında oy topladı.

MOLDOVA SEÇİMLERİNDE PAS ÇOĞUNLUĞU KAYBETMEDİ Moldova Merkezi Seçim Komisyonu, yerel saatle 21.00'de sona eren oy verme işleminin ardından seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 52 olduğunu açıkladı. Nüfusunun önemli bir bölümünün yurt dışında yaşadığı ülkede, toplam oyların yüzde 16'sından fazlasına denk gelen yaklaşık 264 bin oy yurtdışında kullanıldı. 101 sandalyeli parlamentonun belirlenmesi için yapılan seçimlere 15 siyasi parti, dört seçim koalisyonu ve dört bağımsız aday katıldı. Açıklanan ilk sonuçlar, iktidardaki PAS'ın oy kaybına rağmen parlamentodaki çoğunluğunu koruyacağını ve Rusya yanlısı partilerle koalisyon kurma zorunluluğu bulunmayacağını gösterdi.